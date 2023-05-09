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Dünya Almanya'dan Pekin'e uyarı!
Dünya

Almanya'dan Pekin'e uyarı!

Yeniakit Publisher
2023-05-09 17:34:00 -
Almanya'dan Pekin'e uyarı!

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Pekin'i Rusya'ya uygulanan yaptırımları baltalamaması konusunda uyardı.

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Pekin'i Rusya'ya uygulanan yaptırımları baltalamaması konusunda uyardı.
Baerbock, Berlin'de Çin Dışişleri Bakanı Çin Gang ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Gerek sivil gerek savaş ekipmanı olarak kullanılabilen malların Çin tarafından Rusya'ya temin edilmemesi gerektiğini vurgulayan Baerbock, Alman hükümetinin Çin'den "şirketleri üzerinde gerekli etkiyi göstermesini" beklediğini söyledi.

Baerbock, şu anda Brüksel'de Rusya'ya karşı yeni bir Avrupa Birliği (AB) yaptırım paketinin görüşüldüğüne dikkat çekerek bu yaptırımların baltalanmamasının önemine vurgu yaptı.

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