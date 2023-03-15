Almanya'dan itiraf gibi açıklama: 'Ordunun hali içler acısı! Düzeltmek yarım yüzyıl alır'

Almanya ordusu çaresizlik içinde. Geçmişte de pek çok kez teçhizat eksikliği ile gündeme gelen Almanya'da ordunun sorunları devam ediyor. Alman Meclisi Federal Ordu Sorumlusu Eva Högl, dün düzenlenen oturumda 2022 değerlendirme raporunu açıkladı. Högl, 2022 raporunda hiçbir iyileşmenin olmadığını belirtirken Alman ordusunun ıskartaya çıktığını duyurdu.

'KIŞLALARIMIZ İÇLER ACISI DURUMDA'

Ordu Sorumlusu Högl, raporunu sunarken şu ifadeleri kullandı:

Kışlalarımız açık açık söylüyorum, ülkenin dört bir yanında içler acısı durumda. Konaklama yerleri eksik, çalışır tuvaletler, temiz duşlar, dolaplar, salonlar, spor alanları, mutfaklar, bakım tesisleri, mühimmat depoları, cephanelikler ve Wi-Fi yok.

Münih Üniversitesi'nde genç askerlerimiz var. Havacılık ve Uçak Mühendisliği okuyorlar, Münih'te konaklama yerlerimizde kalıyorlar ve buralarda Wi-Fi yok. İşte ordunun 2022 yılındaki durumu bu.

'ORDUNUN DÜZELMESİ YARIM YÜZYIL SÜRECEK'

Högl, Alman ordusunu savaşa hazır hale getirmek ve kalkındırmak için 50 milyar euroluk bir yatırıma ihtiyaç duyduklarını söyledi. Orduya 50 milyar euro sağlanması halinde bile düzetmelerin yarım yüzyıl süreceğini söyledi.

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ORDU İÇİNDE CİNSEL SALDIRILARDA BÜYÜK ARTIŞ

Högl, ordunun maddi sorunlarının yanı sıra çok daha büyük bir probleme daha dikkat çekti. Ordu içindeki cinsel saldırıların artış gösterdiğini söyleyen Högl, 2022'de 357 vaka bildirilirken bu sayının 2021'den 54 fazla olduğuna dikkat çekti ve şöyle konuştu:

Her bir vaka çok fazla. Bu kabul edilemez bir durum. Vakaların üçte biri alkol etkisi altında gerçekleşti ve bildirilmeyen çok sayıda vaka mevcut. Bu durumdan etkilenenlerin yüzde 80'i kadın.

100 MİLYAR EURO AYRILDI: TEK BİR KURUŞU BİLE HARCANMADI

Ukrayna Savaşı'nın ardından hükümetin ordunun modernizasyonu için 100 milyar euroluk özel bir fon ayırdığını hatırlatan Högl, o fonun harcanmadığını söyledi ve şöyle konuştu:

100 milyar avroluk özel fon, operasyonel hazırlığın yeniden tesis edilmesine hizmet edecek. Ancak şu ana kadar bunun tek bir kuruşu bile harcanmadı. Para birliklere hızlı bir şekilde ulaşmalı.

'TEDARİK ÇOK AĞIR İŞLİYOR'

Ordunun silah ve teçhizat siparişlerinin durumu hakkında düzenli bir rapor talep eden Högl, "Ukrayna'ya teslim edilen teçhizatın yeri hızla doldurulmalıdır. Bu sadece parayla ilgili değil, aynı zamanda prosedürlerin hızlandırılmasıyla da ilgili bir konu. Tedarik çok ağır işliyor." dedi.

Ordu Sorumlusu Högl, ayrıca, Alman ordusunun savunma kabiliyetine sahip olduğunu fakat tüm olarak hazır olmadığını belirtti ve sözlerine şu şekilde devam etti:

Göreve hazır olmak sadece özel fon veya materyal ile ilgili bir konu değil. Bunun personel ile de ilgisi var. 2031 yılına kadar ordudaki personel sayısının 203 bine çıkarılması planlanıyor. Ancak geçen yıllara baktığımızda orduya iş müracaatı geçmiş yıllara göre yüzde 11 civarında azaldı. Bu nedenle personel konusundaki 2031 hedefi uzun bir yol.