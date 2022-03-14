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Dünya Almanya'dan flaş F-35 kararı
Dünya

Almanya'dan flaş F-35 kararı

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrası savunma bütçesini artıran Almanya, yaşlanan Tornado uçakları yerine ABD'den F-35 savaş uçağı almaya karar verdi.

Yeniakit Publisher
2022-03-14 10:01:00 -
Almanya'dan flaş F-35 kararı

Alman haber ajansı DPA'ya konuşan Alman hükümetinden bir kaynak, Berlin yönetiminin yaşlanan Tornado jetlerinin yerine, Lockheed Martin tarafından üretilen ABD savaş uçakları F-35'i satın almaya karar verdiğini duyurdu.

DPA ayrıca, toplam 35 adet F-35'in alınmasının planlandığını belirtti.

Almanya, Rusya'nın Ukrayna saldırısı sonrası 100 milyar euroluk savunma bütçesi ayırmıştı.

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Yorumlar

diyarbakırlı

ABD silah endüstrisi sonunda muradına erdi.
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VATANSEVER

Geçmiş olsun Almanya savunma sanayide paracıkların bitecek almanyayla kıyaslanayordu artık Almanya Türkiye nşn arkasından Nal toplar eyyy batıyı savunan batı uşakları şakşakçıları
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