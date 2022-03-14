Almanya'dan flaş F-35 kararı
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrası savunma bütçesini artıran Almanya, yaşlanan Tornado uçakları yerine ABD'den F-35 savaş uçağı almaya karar verdi.
Alman haber ajansı DPA'ya konuşan Alman hükümetinden bir kaynak, Berlin yönetiminin yaşlanan Tornado jetlerinin yerine, Lockheed Martin tarafından üretilen ABD savaş uçakları F-35'i satın almaya karar verdiğini duyurdu.
DPA ayrıca, toplam 35 adet F-35'in alınmasının planlandığını belirtti.
Almanya, Rusya'nın Ukrayna saldırısı sonrası 100 milyar euroluk savunma bütçesi ayırmıştı.