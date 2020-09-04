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Dünya Almanya'dan flaş Doğu Akdeniz mesajı
Dünya

Almanya'dan flaş Doğu Akdeniz mesajı

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Almanya’nın Doğu Akdeniz’de yaşanan gerilimin düşürülmesine katkı sağlamak istediğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-09-04 15:06:00 -
Almanya'dan flaş Doğu Akdeniz mesajı

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Berlin’de düzenlenen basın toplantısında konuştu. Almanya Başbakan Angela Merkel’in dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir görüşme gerçekleştirdiğini hatırlatan Seibert, görüşmede Doğu Akdeniz ve Libya'da yaşanan gelişmelerin konuşulduğunu dile getirdi.

Merkel’in, Doğu Akdeniz konusundaki tutumunun değişmediğini aktaran Seibert, "Gerilimi düşürmeye elimizden geldiğince katkıda bulunmak istiyoruz" diye konuştu.

Yunanistan ile Türkiye arasında bir diyaloğun başlatılmasını istediklerini belirten Seibert bunun için her iki tarafın da daha fazla çaba sarf etmeleri gerektiğini ifade etti.

Seibert, "Engelleri ortadan kaldırmayı, tansiyonu düşürmeyi ve gerilimi artırmaktan kaçınmayı amaçlayan tüm çabalardan memnuniyet duyuyoruz ve destekliyoruz." ifadelerini kullandı.

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