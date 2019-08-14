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Almanya'daki Türklerden Lübnan'da 20 bini aşkın aileye kurban yardımı

14 Ağustos 2019 Çarşamba 13:11
Almanya'daki Türklerden Lübnan'da 20 bini aşkın aileye kurban yardımı

BEYRUT (AA) - Almanya'daki Türk vatandaşları tarafından kurulan "Hasene Derneği", Lübnan'da ikamet eden 20 bini aşkın mülteci ve yoksul aileye kurban eti dağıttı.

Hasene Derneği adına kurban organizasyonu için Avrupa'dan gelen ekibe başkanlık eden Nizamettin Özdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, vekaletlerini aldıkları 1540 hisse kurbanın etlerini Lübnan'daki Suriyeli ve Filistinli mülteciler ile ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırdıklarını belirtti.

Geçen yıllarda yaptıkları gibi bu yıl da Lübnan'ın farklı bölgelerindeki mülteci kamplarını ziyaret ederek ihtiyaç sahiplerini tek tek tespit ettiklerini söyleyen Özdemir, başkent Beyrut'un yanı sıra Sur, Sayda, Beka, Trablusşam ve Akkar kentlerinde yaşayan mülteci ve ihtiyaç sahiplerine kurban bağışlarını ulaştırdıklarını ifade etti.

Bayramın birinci günü ülkenin güneyinde yer alan Sur kentindeki Filistinli mülteci ailelerle dağıtıma başladıklarını aktaran Özdemir, ardından on binlerce Suriyeli mültecinin yaşadığı Arsal beldesi ve diğer bölgelerdeki yoksullara ulaştıklarını dile getirdi.

Lübnan'da dağıttıkları kurban bağışlarından 20 binden fazla ailenin istifade ettiğini belirten Özdemir, ayrıca Hasene Derneğinin Avrupa'nın farklı ülkelerinden yüzlerce gönüllü ile 171 bin 700 hisse kurbanı bu yıl dünyanın farklı coğrafyalarındaki ihtiyaç sahibi Müslümanlara teslim ettiklerini vurguladı.

Özdemir, Lübnan'ın nüfusuna oranla en çok mülteciye ev sahipliği yapan ülke olması hasebiyle ihtiyaç sahibi sayısının çok fazla olduğunu hatırlattı.

Hasene Derneğinin Lübnan'daki partner kuruluşlardan Cil Tenmiye Mustedame Derneğinde görevli Muhammed Saad da Türkiye ve Avrupa'daki Müslümanlardan gelen kurban yardımlarıyla binlerce mülteci ve Lübnanlı ailenin sevindirildiğini söyledi.

Türk hayırseverlerin Lübnan'daki ihtiyaç sahibi ailelerin zihinlerinde iyi bir yer edindiğini belirten Saad, Türkiye ve Avrupa'daki Müslümanlara yaptıkları bağışlar için teşekkür etti.

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Haber Tarihi: 14 Ağustos 2019 Çarşamba 13:11
  1. Hasene Derneği
  2. Kubran bayramı
  3. Lübnan

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