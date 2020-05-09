  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Almanya’da yine taşlı saldırı

Almanya’da bir gecede iki taşlı saldırı gerçekleştirildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-09 13:39:40 -
Almanya’da yine taşlı saldırı

Almanya’da bir gecede iki taşlı saldırı gerçekleştirildi. Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Dayanışma Merkezine taşlı saldırı düzenlendi.


Almanya’nın Köln kentinde Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Dayanışma Merkezine taşlı saldırı düzenlendi. Gece saat 12.30 sularında düzenlendiği bildirilen saldırıda dayanışma merkezinin camlarına taşlarla kırılarak zarar verildi. Dayanışma merkezi yetkilileri yaptıkları açıklamada 3 camın zarar gördüğünü camların 8 cm çapında taşlar atılarak kırıldığını belirtti. Gece nöbeti için merkezde bulunan personel tarafından saldırının polise bildirildiği ifade edildi.


Öte yandan, aynı gece Almanya’nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletine bağlı Köln kentinin Chorweiler semtindeki Diyanet İşleri Türk İslam Birliğinin (DİTİB) inşa ettiği camiye de taşlı saldırı düzenlendi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Peugeot 301
Satılık 2013 model Peugeot 301

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı