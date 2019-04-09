Almanya'da yaşayan Türkler, Türkiye'ye para yağdırdı

Alman Ekonomi dergilerinden Wirtschaftswoche, Almanya'daki Türklerin, geçen yıl Türkiye'ye 822 milyon euro havale ettiğini duyurdu.

Türkler birinci sırada

Wirtschaftswoche'nin Federal Almanya Merkez Bankası verilerine dayandırarak verdiği haberde, Almanya'daki göçmenlerin 2018 yılında ülkelerine gönderdikleri paranın toplam 5,1 milyar euro olduğu; bunun da bir rekor kabul edilebileceği belirtildi. Dergi, geldikleri ülkelere para gönderenler listesinde Türklerin, birinci sırada yer aldığını duyurdu.

Haberde, Avrupa Birliğine (AB) üye ülkelerin vatandaşlarının, ülkelerine yaptıkları havale miktarları şu şekilde verildi: Polonya 468 milyon euro, Romanya 395 milyon euro, İtalya 363 milyon euro.

Suriye'ye 189 milyon euro gönderildi

Haberde, AB sınırları dışındaki ülkelere gönderilen havalelerde ciddi bir artış olduğu belirtildi. Haberde Eritre, Nijerya ve Tunus'a 20'şer milyon euro gönderildiği; 2015 yılında 18 milyon euronun gönderildiği Suriye'ye geçtiğimiz yıl 189 milyon euro havale edildiği belirtildi.

Faslıların gönderdiği parada düşüş oldu

Almanya'daki Fas vatandaşlarının ülkelerine gönderdikleri havalelerde ise düşüş oldu. 2017 yılında 50 milyon euro gönderilen Fas'a geçen yıl 18 milyon euro havale edildi.