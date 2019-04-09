0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

Almanya'da yaşayan Türkler, Türkiye'ye para yağdırdı

Almanya Merkez Bankası verilerine göre, Almanya'da yaşayan Türkler geçen yıl Türkiye'ye 822 milyon euro havale yaptı.

09 Nisan 2019 Salı 19:15
Almanya'da yaşayan Türkler, Türkiye'ye para yağdırdı

Alman Ekonomi dergilerinden Wirtschaftswoche, Almanya'daki Türklerin, geçen yıl Türkiye'ye 822 milyon euro havale ettiğini duyurdu.

Türkler birinci sırada

Wirtschaftswoche'nin Federal Almanya Merkez Bankası verilerine dayandırarak verdiği haberde, Almanya'daki göçmenlerin 2018 yılında ülkelerine gönderdikleri paranın toplam 5,1 milyar euro olduğu; bunun da bir rekor kabul edilebileceği belirtildi. Dergi, geldikleri ülkelere para gönderenler listesinde Türklerin, birinci sırada yer aldığını duyurdu.

Haberde, Avrupa Birliğine (AB) üye ülkelerin vatandaşlarının, ülkelerine yaptıkları havale miktarları şu şekilde verildi: Polonya 468 milyon euro, Romanya 395 milyon euro, İtalya 363 milyon euro.

Suriye'ye 189 milyon euro gönderildi

Haberde, AB sınırları dışındaki ülkelere gönderilen havalelerde ciddi bir artış olduğu belirtildi. Haberde Eritre, Nijerya ve Tunus'a 20'şer milyon euro gönderildiği; 2015 yılında 18 milyon euronun gönderildiği Suriye'ye geçtiğimiz yıl 189 milyon euro havale edildiği belirtildi.

Faslıların gönderdiği parada düşüş oldu

Almanya'daki Fas vatandaşlarının ülkelerine gönderdikleri havalelerde ise düşüş oldu. 2017 yılında 50 milyon euro gönderilen Fas'a geçen yıl 18 milyon euro havale edildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Nisan 2019 Salı 19:15
  1. Türkiye
  2. Suriye
  3. Avrupa
  4. Almanya
  5. İtalya
  6. Avrupa Birliği
  7. Romanya
  8. Polonya
  9. Nijerya
  10. Merkez Bankası
  11. Tunus
  12. Nijer

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Karabükspor’da Giresunspor maçı hazırlıkları başladı
    1. Karabükspor’da Giresunspor maçı..
    2. GÜNCELLEME - Denizli'de okul..
    3. Gaziantep'te yıldırım isabet eden..
    4. FETÖ firarisi eski savcı Akkaş'ın..
    5. Antalya'da yakalanan 5 kaçakçıdan 2'si..
    6. Bakan Soylu, polis teşkilatını..
    7. Selahattin Kılıçsallayan'dan gümüş..
    8. Avrupa borsaları günü düşüşle kapattı
    9. AİHM'e Türk kadın yargıç!
    10. ABD'de acil durum ilan edildi
    11. Şanlıurfa’da yağışlar sele neden oldu
    12. Ceylanpınar’da sağanak yağış etkili..
    13. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti..
    14. Konyaspor, Sivasspor maçı..
    15. Rize’de ormanlık alanda yangın
    16. Türk Polis Teşkilatının 174. yıl..
    17. Almanya'da yaşayan Türkler, Türkiye'ye..
    18. İstanbul’daki seçimlere ilişkin..
    19. Erdoğan-Morales ortak basın toplantısı
    20. Alanyaspor'da Yeni Malatyaspor maçı..
    21. Açıköğretim Fakültesi (AÖF) bahar..
    22. Özel çocuklar "yaşamın ritmi" için..
    23. Erdoğan-Morales ortak basın toplantısı
    24. “Üniversiteliler Gözüyle Kalkınma”..
    25. İçişleri Bakanı Soylu soruları yanıtladı
    26. Karaman'daki uyuşturucu operasyonuda 3..
    27. İçişleri Bakanı Soylu soruları yanıtladı
    28. Taha Akgül, Avrupa Güreş..
    29. Taha Akgül, Avrupa Güreş..
    30. Afganistan'da bombalı saldırı: 8 yaralı
    Gündemi sarsan iddia! "Seçimler 2 Haziran'da yeniden yapılacak"
    Gündemi sarsan iddia! "Seçimler 2 Haziran'da yeniden yapılacak"
    Erdoğan: Organize suçun yapıldığını tespit etmiş durumdayız
    Erdoğan: Organize suçun yapıldığını tespit etmiş durumdayız
    İstanbul'da makas daralıyor! İşte YSK'ya göre son durum
    İstanbul'da makas daralıyor! İşte YSK'ya göre son durum
    Temelli söyledi, siyonistler harekete geçti! Türkiye oyunu
    Temelli söyledi, siyonistler harekete geçti! Türkiye oyunu
    Ha ha.. CHP’liler tahsilli, onun için geçersiz oylar sizden çıkıyor!
    Ha ha.. CHP’liler tahsilli, onun için geçersiz oylar sizden çıkıyor!

    Günün Karikatürü

    9 Nisan 2019
    BAE, Mısır ve S. Arabistan'ın sinsi Türkiye planı
    BAE, Mısır ve S. Arabistan'ın sinsi Türkiye planı
    S-400, PKK koridorunu tarihe gömer
    S-400, PKK koridorunu tarihe gömer