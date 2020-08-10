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Almanya’da Sosyal Demokrat Parti, başbakan adayı olarak Olaf Scholz'u gösterdi

Ülkede genel seçimlerin Eylül 2021'de yapılması planlanıyor

Yeniakit Publisher
2020-08-10 15:09:12 -
Almanya’da Sosyal Demokrat Parti, başbakan adayı olarak Olaf Scholz'u gösterdi

BERLİN (AA) - Almanya’da Sosyal Demokrat Parti (SPD) yönetimi, gelecek yıl yapılacak genel seçimlerde başbakan adayı olarak Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Olaf Scholz’u gösterdi.

Scholz, Twitter’dan yaptığı açıklamada, partinin eş başkanları Saskia Esken ve Norbert Walter-Borjans’ın önerisiyle SPD yönetiminin oy birliğiyle kendisinin başbakan adayı gösterildiğini belirterek, güçlü bir ekiple iyi, adil ve başarılı seçim kampanyası yürütmeyi umduğunu kaydetti.

Esken ve Walter-Borjans da yaptıkları ortak açıklamada, Scholz, SPD yönetimi ve SPD’nin Federal Meclis Grubu ile güçlü bir takım olunacağını aktararak, "Olaf, bizim başbakan adayımızdır." ifadesini kullandı.

- 2018’den beri Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanlığı görevini üstleniyor

62 yaşındaki Scholz, 2007-2009 yıllarında Almanya Çalışma ve Sosyal İşleri Bakanlığı görevinde bulunmuş, 2011-2018 yıllarında da Hamburg Eyalet Başbakanlığı yapmıştı.

Partisinde daha önce değişik dönemlerde genel sekreterlik ve genel başkan yardımcılığı görevlerini üstlenen Scholz, 2018’den beri Başbakan Angela Merkel hükümetinde Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanlığı görevini yürütüyor.

Ülkede genel seçimlerin, Eylül 2021'de yapılması planlanıyor.

Almanya'da, Merkel’in Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU), SPD ve Hristiyan Sosyal Birlik Partisi (CSU) ile hükümeti oluşturuyor.

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