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Almanya'da ırkçı saldırı! Aracını üstlerine sürdü

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletindeki Bottrop şehrinde, aracını göçmenlerin üzerine kasten süren kişi, 4 kişinin yaralanmasına neden oldu.

01 Ocak 2019 Salı 19:41
Almanya'da ırkçı saldırı! Aracını üstlerine sürdü

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletindeki Bottrop şehrinde bir sürücü, aracını göçmen kökenlilerin üzerine kasten sürdü.

4 kişinin yaralandığı olayla ilgili konuşan Eyalet İçişleri Bakanı Herbert Reul, olayın çok ciddiye alınması gerektiğini belirterek, "Saldırganın yabancıları öldürme niyeti vardı." ifadesini kullandı.

50 yaşındaki Alman uyruklu saldırganın, yılbaşı gecesi Bottrop kentindeki Berlin Meydanı'nda, aracını Suriye ile Afganistan kökenli göçmenlerin üzerine sürdüğü ve 1'i ağır 4 kişinin yaralanmasına sebep olduğu ifade edildi.

Yabancı düşmanı motifler taşıyor

Yerel basın, olay sonrası Essen kentinde yakalanan saldırganın ırkçı söylemlerde bulunduğunu iddia etti. Essen savcılığı ve Münster polisi, saldırının yabancı düşmanı motifler taşıdığını açıkladı.

Saldırganın olay öncesi aracını kentin farklı yerlerinde yayaların üzerine sürdüğü, yayaların kaçarak kurtuldukları ifade edildi.

Saldırıyla ilgili soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.

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Haber Tarihi: 01 Ocak 2019 Salı 19:41
  1. Kuzey Ren Vestfalya
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