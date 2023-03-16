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Avrupa Almanya'da grevler ülke çapında!
Avrupa

Almanya'da grevler ülke çapında!

Almanya'da havalimanlarından sonra hastanelerde de grevler devam ediyor. Kamu çalışanları, ücretlerinin artırılması talebiyle iş bırakma eylemini sürdürdü. Hastanelerdeki Verdi Sendikası'na bağlı kamu çalışanları, işverenlerle ücretlerinin artırılmasına yönelik toplu sözleşme görüşmelerinde anlaşmaya varılamaması nedeniyle Almanya’nın birçok eyaletinde bugün de "uyarı grevine" devam etti.

Yeniakit Publisher
2023-03-16 09:07:00 -
Almanya'da grevler ülke çapında!

Almanya'nın başkenti Berlin'de Charite, Vivantes ve Yahudi hastanelerinde greve giden yüzlerce personel, Wedding semtinde bulunan Vivantes şirketinin yönetim binasının önünde toplandı. Üzerinde taleplerin yazılı olduğu döviz ve pankartlar taşıyan çalışanlar daha sonra Yahudi Hastanesi'ne yürüdü.

Gösteri sırasında bir konuşma yapan Verdi Sendikası yönetiminden Sylvia Bühler, ülkede fiyatların çok fazla artmasından dolayı sağlık alanındaki çalışanların daha fazla paraya ihtiyaç duyduğunu belirtti. Bühler, geliri az olanlar için bu fiyat artışlarının daha da kötü bir durum olduğunu, bundan dolayı ülkedeki bu mali krizde yüzde 10,5 veya en az 500 avro ücret artışı talep ettiklerini anlattı.

500 AVRO ARTIŞ TALEBİ

Talepler konusunda ciddi olduklarını aktaran Bühler, dün ülke genelinde 13 bin kişinin greve katıldığını, bu sayının bugün daha fazla olduğunu kaydetti. Berlin'in yanı sıra Hamburg, Bavyera, Schleswig-Holstein, Kuzey Ren Vestfalya, Aşağı Saksonya ve Hessen eyaletlerinde de hastane çalışanlarının greve katıldığı aktarıldı. Verdi Sendikasının çağrısıyla hastane çalışanları dün 2 günlük greve başlamıştı.

Kamu şirketlerinde 2,5 milyon çalışan için yüzde 10,5 veya en az 500 avro ücret artışı talep eden Verdi Sendikası, 27-29 Mart'ta yapılacak toplu sözleşme görüşmeleri öncesinde yapılan bu uyarı grevleriyle işverenler üzerine baskıyı artırmayı hedefliyor. İşverenler görüşmelerde 2 yıl için toplam yüzde 5 oranında ücret artışı teklif etmişti.

Sendikanın çağrısıyla 13 Mart'ta 4 havalimanında yer ve güvenlik personeli grev yapmış ve yüzlerce uçuş iptal edilmişti.
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