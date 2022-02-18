Almanya'da fırtınaya yakalanan feribottan inanılmaz görüntüler

Görüntüler Almanya'nın Hamburg kentindeki bir banliyö feribotundan.

Elbe Nehri'nde Hadag nakliye firması tarafından işletilen feribotun fırtınadan dolayı oluşan dev dalgalarla birlikte camları kırıldı.

Feribotun penceresine büyük bir dalganın çarptığı ve suların tekneye hücum etmesiyle gemideki insanların kaçmasına neden olduğu anlar önde oturan bir yolcu tarafından kaydedilen görüntülere yansıdı.

Yaşanan olayda yaralı olup olmadığına dair bir bilgi paylaşılmadı.

"Hava koşulları daha da kötüleşebilir"

Meteorologlar, tüm ülkeyi kasıp kavuran demiryolu ve hava trafiğinde yaygın gecikmelere neden olan bir fırtınanın ardından Almanya'nın daha aşırı hava koşulları görebileceği konusunda uyarıyorlar.

Alman demiryolu şirketi Deutsche Bahn, Perşembe günü erken saatlerde yedi kuzey eyaletinde uzun mesafeli bağlantıları durdurduğunu söyledi.

Bu arada, ulusal havayolu Lufthansa ve diğer havayolları da Storm Ylenia nedeniyle birçok uçuşu iptal etti.