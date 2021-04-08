Almanya'da 12 yaşındaki Muhammed Kur'an-ı Kerim'i bir oturuşta baştan sona okuyacak

Almanya’nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletindeki Duisburg şehrinde İslam Toplumu Millî Görüş (IGMG) Mevlana Camii Hafızlık Kurumu’nda hafızlar yetişmeye devam ediyor. Yaklaşık 450’e yakın öğrencinin bulunduğu, 100 öğrencinin hafızlık eğitimi aldığı kurumda şu ana dek 10 hafız yetişirken, bu hafızlardan 12 yaşındaki Muhammed Talha Kurt Hafızlık Kurumu’nda bir ilki denemeye karar verdi. Buna göre 10 Nisan’da gerçekleştirilecek programda Muhammed Talha, bir oturuşta Kur’ân-ı Kerîm’i baştan sona okuyacak.

“Bütün Müslüman kardeşlerimi izlemeye davet ediyorum”

Konuyla ilgili Camia Haber’e açıklamalarda bulunan Hafız Muhammed Talha Kurt, “Kur’an’ı baştan sona okuyacağım için mutluyum. 10 Nisan’da Camia TV’de bütün Müslüman kardeşlerimi izlemeye davet ediyorum.” diye kaydetti. Mevlana Camisi’nde 2,5 senedir hafızlık eğitimi gördüğünü de belirten Kurt, “Benim yaşımdaki arkadaşlara da hafız olmalarını tavsiye ederim, en azından denemelerini isterim.” diye konuştu.

“Oğlumun böyle bir şeye vesile olması beni çok gururlandırdı”

Baba Mehmet Kurt da oğlunun Kur’an’ı baştan sona okuma niyetiyle ilgili, “Çok mutluyuz. Avrupa’da da bir ilkmiş zaten. Benim oğlumun böyle bir şeye vesile olması beni çok çok gururlandırdı, ailece çok sevindik.” diye kaydetti. Anne babalara da seslenen Baba, “Her çocuk hafızlık yapabilir. Yeter ki çocuğun içinde olsun, istesin. İstedikten sonra Allah’ın izniyle hafız olur. Tüm anne ve babalara tavsiye ederim. diye konuştu.

“Kur’an’ın Avrupa’da ezberlenebileceğini göstermek istiyoruz”

Konuyla ilgili Camia Haber’e açıklamalarda bulunan IGMG Mevlana Camii İmam Hatibi Talip Toklu, “Muhammed Talha büyük fedakârlıkla bu günlere geldi. Kur’ân’nın Avrupa’da ezberlenebileceğini buradaki Müslümanlara göstermek istiyoruz. Yaklaşık 13-14 saat sürecek bir program olacak. Ramazan öncesinde ‘Kur’an ayına Kur’an’la, mukabeleyle gireyim’ diyenler için çok iyi bir fırsat. Ramazan öncesinde Kur’ân-ı Kerîm ayına, Kur’ân-ı Kerîm’i bir günde hatmederek girme fırsatı. Bütün kardeşlerimizi dinlemeye davet ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

“97’ye yakın hafızlık çalışması çok ciddi bir şey”

IGMG Düsseldorf Bölgesi İrşad Başkanı İsmail Tuzen ise yaptığı açıklamada, “Yeni camimize daha henüz geçmeden, camilerin kapandığı bir süreçte 97’ye yakın hafızlık çalışması çok ciddi bir şey. Özellikle Talip Toklu Hocam’a canı gönülden teşekkür ediyorum. Hepimizin bir gururu burası. Rabbim bu hafızlık kurumlarının sayısını artırsın, yaşayan Kur’an olan, yürüyen Kur’an olan bu gençlerimizi çok güzel hizmetler yaparak, İslam’a, insanlığa hizmet etmeyi nasip etsin.” diye konuştu.