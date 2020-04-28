  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Almanya'da 10 Türk daha Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

Ülkede koronavirüs nedeniyle ölen Türk sayısı 123 oldu

2020-04-28 17:15:26 -
Almanya'da 10 Türk daha Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

BERLİN (AA) - Almanya'da, son 24 saatte 10 Türk vatandaşının daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirdiği bildirildi.

Yerel makamlardan edinilen bilgiye göre, Offenbach, Frankfurt, Dortmund, Wuppertal ve Gelsenkirchen bölgelerinden 10 Türk koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Vefat edenlerden M.A'nın annesinin de Kovid-19 nedeniyle öldüğü bilgisi paylaşıldı.

Hayatını kaybedenlerin aile bireylerinin de koronavirüs testinin pozitif çıktığı ve ev karantinasında oldukları öğrenildi.

Bu ölümlerin ardından Almanya'da Kovid-19 sebebiyle hayatını kaybeden Türklerin sayısı 123'e yükseldi.

Ülkede Kovid-19 vaka sayısı 158 bin 957'ye, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 6 bin 158'e çıktı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Renault Symbol
Satılık 2016 model Renault Symbol

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı