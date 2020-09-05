Almanya yangın yeri! Sokaklar fena halde karıştı

Almanya'nın Leipzig kentinde halk yüksek kiraları protesto etmek için sokaklara indi. Polisin göstericiler tarafından işgal edilen iki binayı boşaltmasının ardından bölgede tansiyon yükseldi. Göstericiler ile polis arasında çıkan çatışmalarda birçok polis hafif şekilde yaralanırken, çok sayıda araç ise hasar gördü.

Polis tarafından yapılan açıklamada, göstericilerin dün akşam çöp tenekelerinden barikat kurarak ateşe verdiği ifade edilirken, tuğla ve şişeler ile polise saldırdığı aktarıldı. Polis, göstericilere göz yaşartıcı gaz ile müdahale edildiğini ve şu ana kadar kimsenin gözaltına alınmadığını açıkladı.

Protestolarına devam edeceklerini açıklayan göstericiler, yüksek kiralara tepki göstererek yaşanabilir yeni yerleşim yerleri yapılmasını istedi.