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Dünya Almanya ‘Türkiye’de cezaevleri iyi’ diyerek PKK’lıyı sınır dışı etti
Dünya

Almanya ‘Türkiye’de cezaevleri iyi’ diyerek PKK’lıyı sınır dışı etti

Almanya’da Mülteci ve Göçmen Dairesi (BAMF), Urfa 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde, ‘Silahlı terör örgütü üyeliği’nden 25 yıl 3 ay hapis cezası alan Abdülkadir Oğuz adlı PKK’lının sığınma talebini, “Türkiye’de cezaevi koşulları iyi. İşkence ve kötü muamele yok” gerekçesiyle reddetti.

Yeniakit Publisher
2022-02-18 10:23:00 -
Almanya ‘Türkiye’de cezaevleri iyi’ diyerek PKK’lıyı sınır dışı etti

GÖKSEL ÇAĞLAV  ANKARA

PKK’lı Oğuz, dosyası bir üst mahkeme olarak Minden İdare Mahkemesi’ne taşıdı. Karar burada da onaylanarak hakkında sınır dışı kararı verildi. Almanya’nın son kararının, Türkiye’de FETÖ, PKK, DHKP-C ve MLKP gibi terör faaliyetlerinden firar ederek Almanya başta olmak üzere Avrupa ülkelere giden diğer firarilere de emsal olacağı değerlendirildi.

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