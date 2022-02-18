Almanya ‘Türkiye’de cezaevleri iyi’ diyerek PKK’lıyı sınır dışı etti

GÖKSEL ÇAĞLAV ANKARA

PKK’lı Oğuz, dosyası bir üst mahkeme olarak Minden İdare Mahkemesi’ne taşıdı. Karar burada da onaylanarak hakkında sınır dışı kararı verildi. Almanya’nın son kararının, Türkiye’de FETÖ, PKK, DHKP-C ve MLKP gibi terör faaliyetlerinden firar ederek Almanya başta olmak üzere Avrupa ülkelere giden diğer firarilere de emsal olacağı değerlendirildi.