Almanya Süper Kupası'nın sahibi belli oldu
Borussia Dortmund ve Bayern Münih Almanya Süper Kupa maçında karşı karşıya geldi. Dortmund'ı 3-2'lik skorla yenen Bayern Münih kupanın sahibi oldu.
Bayern Münih ile Borussia Dortmund Almanya Süper Kupa'sında kozlarını paylaştı. 5 gole sahne olan maçta kupayı Bayern Münih kaldırdı.
Maça hızlı başlayan Bayern Münih 18. dakikada Tolisso'nun golüyle 1-0 öne geçti. 32. dakikada Thomas Müller ile skoru 2-0'a yaptı.
Borussia Dortmund 39. dakikada Julian Brandt'in golüyle farkı bire indirmeyi başardı. 55. dakikada Erling Haaland'ın golü skoru eşitledi ve maç oldu.
2 gol önde olmasına rağmen skoru koruyamayan Bayern Münih, son bölümde yeniden öne geçmeyi başardı. 82. dakikada Joshua Kimmich'in golü skoru netleştirdi ve Bayern Münih sahadan 3-2 galip ayrılmayı başardı.
Alman devi Bayern Münih, 3-2'lik galibiyetle Almanya Süper Kupa'sının sahibi oldu. Bayern Münih, kupayı 8. kez müzesine götürdü.