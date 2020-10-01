  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Almanya Süper Kupası'nın sahibi belli oldu
Spor

Almanya Süper Kupası'nın sahibi belli oldu

Borussia Dortmund ve Bayern Münih Almanya Süper Kupa maçında karşı karşıya geldi. Dortmund'ı 3-2'lik skorla yenen Bayern Münih kupanın sahibi oldu.

Yeniakit Publisher
2020-10-01 00:20:00 -
Almanya Süper Kupası'nın sahibi belli oldu

Bayern Münih ile Borussia Dortmund Almanya Süper Kupa'sında kozlarını paylaştı. 5 gole sahne olan maçta kupayı Bayern Münih kaldırdı.

Maça hızlı başlayan Bayern Münih 18. dakikada Tolisso'nun golüyle 1-0 öne geçti. 32. dakikada Thomas Müller ile skoru 2-0'a yaptı.

Borussia Dortmund 39. dakikada Julian Brandt'in golüyle farkı bire indirmeyi başardı. 55. dakikada Erling Haaland'ın golü skoru eşitledi ve maç oldu.

2 gol önde olmasına rağmen skoru koruyamayan Bayern Münih, son bölümde yeniden öne geçmeyi başardı. 82. dakikada Joshua Kimmich'in golü skoru netleştirdi ve Bayern Münih sahadan 3-2 galip ayrılmayı başardı.

Alman devi Bayern Münih, 3-2'lik galibiyetle Almanya Süper Kupa'sının sahibi oldu. Bayern Münih, kupayı 8. kez müzesine götürdü.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Trabzon Emniyet Müdürü'nden olay sözler! 'Hazır bekliyorlar'
Gündem

Trabzon Emniyet Müdürü'nden olay sözler! 'Hazır bekliyorlar'

Trabzon İl Emniyet Müdürü Metin Alper, polis harekat biriminden bir öğrencisinin düğününde yaptığı konuşmayla salonu ayağa kaldırdı. Alper, ..
Ne olduğu bilinmiyor! A Haber spikeri sosyal medyadan duyurdu
Medya

Ne olduğu bilinmiyor! A Haber spikeri sosyal medyadan duyurdu

A Haber spikeri İrem Sansak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla görevinden ayrıldığını duyurdu.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev’den önemli açıklama! Çatışmaların durması için şartını açıkladı
Gündem

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev’den önemli açıklama! Çatışmaların durması için şartını açıkladı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Ermenistan açıklaması geldi. Aliyev, çatışmaların durması için şartını açıkladı.
Satılık 2014 model Fiat Linea
Satılık 2014 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay