Almanya şokta: Ekonomi bakanı otelde ölü bulundu

Bavyera Eyaleti Başbakan Vekili ve Ekonomi Bakanı Hubert Aiwanger, Berlin'de bir otel odasında ölü bulundu.

55 yaşındaki siyasetçinin ölüm nedeninin belirlenebilmesi için otopsi yapılırken polis cinayet ihtimali dahil tüm olasılıkları soruşturuyor.

Aiwanger'in dün, partisinin Berlin'deki yeni bürosunun açılışına katılması ve bir konuşma yapması planlanıyordu. Ancak sağlık sorunları nedeniyle etkinliğe katılamayacağını bildirdi, sonrasında kendisinden haber alınamadı.

Bakan'a ulaşılamaması üzerine soruşturma başlatılırken akşam saatlerinde cesedi bir otel odasında bulundu.

Berlin Eyalet Kriminal Dairesi (LKA) cinayet masası ile olay yeri inceleme uzmanları otelde inceleme yaparken yetkililer, cinayet masası memurlarının dış müdahale ihtimalini soruşturduğunu ancak bu soruşturmanın kendisinin böyle bir bulguya rastlandığı anlamına gelmediğini bildirdi.

HUBERT AİWANGER KİMDİR?

Hubert Aiwanger, partisi Hür Seçmenlerin 2018'de Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) ile koalisyon kurmasıyla Bavyera Ekonomi Bakanı ve Başbakan Vekili oldu.

Göç konusunda sert tutumu ve koronavirüs önlemlerine karşı duruşuyla tartışmalı bir isim olan Bakan; parti kongrelerinde, geleneksel bira çadırlarında ve eyalet meclisinde çoğu zaman yazılı bir metne bağlı kalmadan yaptığı serbest konuşmaları ile tanınıyordu.

Özellikle kırsal kesime ve muhafazakâr seçmene hitap eden Aiwanger'in partisi Hür Seçmenler ise yerel işletmelerin ve aile şirketlerinin güçlendirilmesi gibi politikalara sahip.

Parti, Bavyera'da özellikle kırsal kesimlerde, küçük kentlerde ve belediyelerde seçmen desteği buluyor.

Aiwanger, Almanya genelinde federal hükümetten memnuniyetsiz olan muhafazakâr ve liberal seçmenleri kendilerine çekerek Hür Seçmenleri Bavyera ötesinde etkili bir siyasi güce dönüştürmeyi hedefliyordu. Partisinin Berlin'deki yeni bürosu da bu hedefin bir parçasıydı.

Öte yandan geçtiğimiz yıllarda siyasetçi, öğrencilik yıllarında adının karıştığı bir olay nedeniyle Neonazi sempatizanı olmakla suçlanmıştı, ayrıca sağ popülizm eleştirileriyle de karşı karşıyaydı.