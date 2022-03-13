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Dünya Almanya Şansölyesi Olaf Scholz Türkiye'ye geliyor
Dünya

Almanya Şansölyesi Olaf Scholz Türkiye'ye geliyor

Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyesi Olaf Scholz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle yarın Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.

Yeniakit Publisher
2022-03-13 21:02:00 - 2022-03-13 21:04:52
Almanya Şansölyesi Olaf Scholz Türkiye'ye geliyor

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyesi Olaf Scholz'un göreve gelmesinin ardından Türkiye'ye gerçekleştireceği bu ilk resmi ziyarette, Türkiye ve Almanya arasındaki ikili ilişkiler tüm yönleriyle gözden geçirilecek.

İki ülke iş birliğinin daha da geliştirilmesine yönelik atılabilecek adımların ele alınacağı ziyarette, başta Ukrayna ve Türkiye-AB ilişkileri olmak üzere, diğer güncel bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulması öngörülüyor.

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