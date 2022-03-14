Almanya Başbakanı Olaf Scholz'a zor 'Türkiye' sorusu! Lafı böyle dolandırdı

Temaslarda bulunmak üzere Türkiye'ye gelen Almanya Şansölyesi Olaf Scholz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edildi.

İkili, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

'Türkiye' sorusu

Toplantıda, açıklamaların ardından soru alan Scholz'a Almanya'nın Türkiye'ye uyguladığı ambargolar soruldu.

Muhabir Scholz'a "NATO çerçevesinde yeni bir güvenlik durumunun ortaya çıktığını söylediniz Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısından sonra. Bu çerevede Almanya'nın Türkiye'ye bazı askeri malzemeler -ki aralarında Türkiye'nin ulusal tank projesinin motoru da bulunuyor- bu malzemelerin satışına izin vermediğini biliyoruz. Üstü kapalı bir ambargo söz konusu. Bu yeni güvenlik durumunda NATO müttefikiniz olan Türkiye'ye bu ambargolarun sona ermesi için bir adım atacak mısınız?" diye sordu.

"Keskin bir savunma ihracatı politikamız var"

Soru karşısında bir müddet lafı dolandıran Alman Başbakan, daha sonra ülkesinde bu konuda keskin politikalar olduğunu ve yasalar çerçevesinde hareket etmeleri gerektiğini söyledi.

Scholz, "Biz NATO'da çok yakın bir iş birliği halindeyiz bazı örnekleri verdim zaten. Bu iş birliği gittikçe önem kazanıyor. Örneğin ileri güç konusunda NATO'nun batı cephesindeki güçlerimizi güçlendirmek istiyoruz ve daha da geliştireceğiz. Burada bir federal ordu içinde NATO bütçesine 50 milyar euroluk bir bütçe sağlıyoruz. Almanya'da keskin bir savunma ihracatı politikamız var. Bu kurallarımız oldukça keskindir. Yasa ile tespit edilen bir çerçeve içinde hareket etmek zorundayız. " dedi.