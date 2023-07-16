  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

ABD'li isimden tepki çeken ifade: Beyaz Saray'dan açıklama geldi

Bakan Uraloğlu Türkiye'ye iyi haberi açıkladı: Kruvaziyer turizmi ilk 6 ayda dev rekor kırdı: Binlerce yolcu geldi

Pensilvanya'dan gelen görüntüler dikkat çekti! FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'e soğuk duş!

Bosna, emperyalist Batı’nın vahşi yüzü

Resmen açıklandı! İşte Messi'nin yeni takımı

Gürcistan Cumhurbaşkanı Saakaşvili için Ukrayna Parlamentosu affettirmek için çağrı yapıyorlar

Eğer küçülmeye gitmezse.. Acun'un takımında kriz

Ahlaksızlıkta son nokta! Ekmeğin içine bile bakın ne koymuşlar

Yunanistan'da Başkan Erdoğan'ın sözleri bir numaralı gündem! En büyük kaybeden biziz mesajı dikkat çekti

PKK'ya Kuzey Irak'ta nokta operasyon: Sözde Avaşin eyalet sorumlusu etkisiz hale getirildi
Dünya Almanya bakanı Baerbock'tan Putin'i kızdıracak sert sözler: Ortalık karıştı, kavga bitmiyor! Müzakere yok
Dünya

Almanya bakanı Baerbock'tan Putin'i kızdıracak sert sözler: Ortalık karıştı, kavga bitmiyor! Müzakere yok

Yeniakit Publisher
2023-07-16 17:46:00 - 2023-07-16 17:55:10
Almanya bakanı Baerbock'tan Putin'i kızdıracak sert sözler: Ortalık karıştı, kavga bitmiyor! Müzakere yok

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, gelecek dönemde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna konusunda müzakere zemini görmediğini söyledi. Öte yandan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD ve Avrupa'nın elinde yeteri kadar mühimmat olmadığını, bu yüzden Ukrayna'ya misket bombası önerdiğini duyurusu yaptı.

Baerbock, Bild ve Welt gazetelerine yaptığı açıklamada, Putin ile Ukrayna konusunda müzakere zemini görmediğini belirterek, "Keşke müzakere edebilseydik. Ancak şu anda önemli olan ne dilediğiniz değil, gerçeklerle yüzleşmektir. Savaştan önce müzakere masası için girişimde bulunuldu. Ancak buna verilen yanıt 100 bin Rus askerinin Ukrayna'ya girmesi oldu." dedi.

Putin'in yakın gelecekte düşeceğini hayal edip edemediği sorusuna Baerbock, şu yanıtı verdi:

"Hiçbir fikrim yok. Durum tam olarak bu. Bu savaşın ne zaman biteceğini bilmiyoruz. Rusya'da ne olacağını bilmiyoruz. Çünkü karşımızda bizim gibi demokrasi ile yönetilen bir ülke yok.
Baerbock, Ukrayna'nın barış ortamına tekrar kavuşabilmesi gerektiğine işaret ederek, "Bu ancak Rusya'nın bu acımasız saldırganlığı ve savaşı durdurulursa, Rus askerleri Ukrayna'yı terk ederse mümkün olabilir." ifadelerini kullandı.

Alman Dışişleri Bakanı, Ukrayna'nın savaşı kaybetmesi durumunda tüm Avrupa'nın kaybedeceği uyarısında bulunarak, "Çünkü Avrupa'nın barış düzeni bu savaşta saldırı altındadır. Ukrayna bu savaşı kazanmalı ve bunu birlikte başarmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız." dedi.

İlginizi çekebilir→ Bayraktar TB2 SİHA'lar! Kosova ordusu yeni karar: Resmen duyurdular, envantere girdi→ TIKLAYINIZ
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23