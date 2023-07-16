Bayraktar TB2 SİHA'lar! Kosova ordusu yeni karar: Resmen duyurdular, envantere girdi

Kosova Başbakanı Albin Kurti, Türkiye'den sipariş edilen Bayraktar SİHA'ların Kosova'ya ulaştığını duyurdu.

Kurti sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kosova Güvenlik Gücü (FSK) Komutanı Bashkim Jashari ve Savunma Bakanı Armend Mehaj ile birlikte SİHA'ların önünde poz vererek, Bayraktar TB-2 dronların Kosova envanterine girdiğini resmen duyurdu.

Kurti açıklamasında, “Türkiye'den hükümet olarak satın aldığımız Bayraktar TB-2 insansız hava araçlarını ordumuzun cephaneliğine ekledik. İki yıllık hükümet döneminde asker sayısını yüzde 80'in üzerinde, ordu bütçesini ise yüzde 100'ün üzerinde artırdık. Kosova şimdi her zamankinden daha güvenli. FSK Komutanı Korgeneral Bashkim Jashari ve Savunma Bakanı Armend Mehaj ile insansız hava aracı kullanımı eğitimini tamamlayan subayları tebrik ettik” ifadelerini kullandı.

600 BİN SAATİN ÜZERİNDE BAŞARILI UÇUŞ

Baykar’ın milli ve özgün olarak geliştirdiği Bayraktar TB2 SİHA’lar, geçmişte 27 saat 3 dakika havada kalarak ve 27 bin 30 feet irtifaya çıkarak, havacılık tarihimizin havada kalış ve irtifa rekorlarını kırmıştı. Şimdiye kadar 600.000 saatin üzerinde başarılı uçuş gerçekleştiren milli SİHA Bayraktar TB2, Türkiye’nin en uzun süre uçan milli hava aracı unvanına sahip olarak görev yapıyor. Yüzde 93 oranında yerlilik oranına sahip olan Bayraktar TB2 SİHA’ların yazılımları, tasarımı ve kritik tüm bileşenleri Baykar tarafından tamamen milli ve özgün olarak geliştiriliyor.

TERÖRLE MÜCADELEDE ETKİLİ

Bayraktar TB2, sınır içi ve ötesinde gerçekleştirilen harekâtlarda kritik görevlerde rol aldı. Türkiye’nin terörle mücadelesinde oldukça etkili olan Bayraktar TB2 SİHA’lar, 2015’ten itibaren Hendek Operasyonları, Fırat Kalkanı Zeytin Dalı, Bahar Kalkanı ve Pençe harekâtlarında görev yaptı. Aynı zamanda Mavi Vatan’ın korunması ve güvenliği için önemli görevlerde yer aldı.

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DÜNYA HARP TARİHİNE GEÇTİ

Bayraktar TB2 SİHA’lar ülkemizin yanı sıra dost ve kardeş ülkelerin güvenliğini de büyük katkı sağladı. Libya’da meşru hükümetin darbecilere karşı mücadelesinde büyük başarı gösterdi. 2020 yılında ise Azerbaycan’ın 30 yıllık Ermenistan işgalindeki Karabağ’ı hür kılma mücadelesi olan Tek Vatan Harekâtı’nda harbin doğasını değiştirdi. Azerbaycan’ın zaferi SİHA’lar ile kazanılmış ilk muharebe olarak dünya harp tarihine geçti.

ADINA MARŞLAR BESTELENDİ

Savunma ve havacılıkta paradigma değiştiren milli SİHA’lar 2022 yılında başlayan Ukrayna-Rusya savaşında ise tam bir güç çarpanı olarak dünyanın önüne çıktı. Ukrayna’nın mücadelesinde adeta sembol haline gelen Bayraktar TB2’lerin oyuncakları yapıldı, adına marşlar bestelendi. Ülkede Bayraktar Radyosu kuruldu ve yeni doğan çocuklara “Bayraktar” adı verildi. Bu başarılarla birlikte savunma analistleri ve uzmanlar tarafından sınıfında dünyanın en iyisi olarak gösterildi. Ukrayna’nın mücadelesini desteklemek adına Bayraktar TB2 alarak bağışlamak isteyen dünya halkları yardım kampanyaları başlattı. Aralarında Litvanya, Polonya, Ukrayna, Letonya, Norveç, Kanada ve İspanya’nın bulunduğu 7 ülkede dünya tarihinde ilk defa görülecek şekilde ana bir muharebe platformunun doğrudan adı verilerek sıradan vatandaşlar yardım topladı.

AFETLERDE ETKİSİNİ GÖSTERDİ

2020’deki Malatya ve Elazığ depremlerinden itibaren deprem bölgelerinde görev yapan milli SİHA’lar, 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinden sonra da önemli görevler üstlendi. Kahramanmaraş merkezli depremlerin hemen ardından başlatılan arama ve kurtarma faaliyetlerinde 7’si Baykar Hızlı Haritalama Podu entegreli toplam 40 Bayraktar TB2 sahadaki çalışmalarda kriz masasına destek verdi. Milli SİHA’lar ayrıca arama-kurtarma, hasar tespiti, kriz yönetimi ve lojistik süreçlerin planlanmasında, düzensiz göç ve göçmenlerin takibinde, kaybolan dağcılar veya doğa sporcuları için yapılan arama kurtarma görevlerinde de etkin bir şekilde kullanılıyor.

30 ÜLKEYE İHRACAT

Başlangıçtan bugüne tüm projelerini öz kaynakları ile yürüten Baykar, 2003 yılında İHA Ar-Ge sürecinin başlangıcından itibaren tüm gelirlerinin %75'ini ihracattan elde etti. 2021 ve 2022 yıllarında Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre savunma ve havacılık sektörünün ihracat lideri oldu. 2022’de imzalanan sözleşmelerde ihracat oranı %99.3 olan Baykar, 1.18 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Savunma ve havacılık sektörünün en çok ihracat gerçekleştiren firması olan Baykar’ın 2022 cirosu 1.4 milyar dolara ulaştı. Savunma ve havacılık sektörünün en çok ihracat gerçekleştiren firması olan Baykar’ın 2022 cirosu 1.4 milyar dolara ulaştı. Bayraktar TB2 SİHA’lar için şu ana kadar 30 ülkeyle ihracat anlaşması imzalandı.

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