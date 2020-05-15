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Almanya, AB ülkelerinden gelenlere karantina uygulamasını kaldırıyor

Yeniakit Publisher
2020-05-15 15:33:07 -
Almanya, AB ülkelerinden gelenlere karantina uygulamasını kaldırıyor

BERLİN (AA) - Almanya’nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında ülkeye gelenleri 14 gün karantinada tutma uygulamasını AB ülkelerinden gelenler için kaldırdığı bildirildi.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Björn Grünewaelder, Berlin’de düzenlenen basın toplantısında, yarından itibaren kara sınırlarında yapılan kontrollerin gevşetileceğine işaret ederek, hükümetin ve eyaletlerin buna bağlı olarak karantina uygulamasında da yeni düzenlemeye gittiklerini belirtti.

Grünewaelder, AB ülkelerinden, Schengen Bölgesinden ve İngiltere’den ülkeye gelenlerin karantinaya alınmayacağını ancak eğer geldikleri ülkede vakalar yüksekse bu kişilere kendilerini karantinaya alması tavsiyesinde bulunulacağını ifade etti.

Bu konuda eyaletler için örnek bir yönetmelik çıkarılması için çalışıldığını, uygulama konusunda eyaletler arasında ayrıntılarda farklılıklar görülebileceğini aktaran Grünewaeder, AB dışındaki üçüncü ülkelerden gelenler için 14 günlük karantina uygulamasının devam edeceğini vurguladı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Christofer Burger de Dışişleri Bakanı Heiko Maas’ın pazartesi bazı AB ülkelerinin dışişleri bakanlarıyla seyahat kısıtlamalarını görüşeceğini belirtti.

Video konferans yöntemiyle yapılacak görüşmeye Almanların tatil için tercih ettiği ülkelerin bakanlarının davet edildiğini ifade eden Burger, görüşmede seyahat kısıtlamalarının kademeli olarak kaldırılmasında koordinasyon sağlanmasının hedeflendiğini kaydetti.

Bu arada, Kuzey-Ren Vestfalya ve Rheinland Pfalz eyaletlerinde, bugün, İçişleri Bakanlığının yönetmeliğini beklemeden AB ülkelerinden, Schengen Bölgesinden ve İngiltere’den gelenlere karantina uygulamasının kaldırıldığı duyuruldu.


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