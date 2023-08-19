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Ekonomi Almanlardan dünya gündemine bomba gibi düşen iddia: Türkiye, Katar ve Rusya gizlice anlaştı
Ekonomi

Almanlardan dünya gündemine bomba gibi düşen iddia: Türkiye, Katar ve Rusya gizlice anlaştı

Yeniakit Publisher
2023-08-19 18:26:00 -
Almanlardan dünya gündemine bomba gibi düşen iddia: Türkiye, Katar ve Rusya gizlice anlaştı

Alman Bild gazetesi, Rusya, Türkiye ve Katar'ın askıya alınan tahıl anlaşması yerine yeni bir proje üzerinde çalışmalar yaptığını ve imzaya hazır olduğunu öne sürdü.

Alman Bild gazetesi, ülkelerin diplomatik kanalları arasındaki resmi yazışmalara atıfta bulunarak Rusya, Türkiye ve Katar'ın askıya alınan tahıl anlaşmasının yerini alacak yeni bir "alternatif anlaşma" imzalanmaya hazırlandıklarını iddia etti.

Haberde, özellikle Rusya, tahılını çoğu Afrikalı olmak üzere fakir ülkelere göndermek istiediği, Türkiye'nin anlaşmada organizatör, Katar'ın ise malzeme sponsoru olaacağı, anlaşmanın, bu hafta sonu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti lideri Rüstem Minnihanov'un ziyaret edeceği geleceği Budapeşte'de imzalanabileceği belirtildi.

İddia taraflarca doğrulanmadı.

Kremlin'in Ukrayna'yı dünya pazarlarının dışına itmeye çalışarak tahıl anlaşmasına bir alternatif aradığı iddiası daha önce Financial Times tarafından bildirilmişti.

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