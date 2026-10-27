Kurtulmuş, Ramil Hasan'ı kabul etti
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) Genel Sekreteri Ramil Hasan ile bir araya gelerek kendisini makamında kabul etti.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) Genel Sekreteri Ramil Hasan ile görüştü.
TBMM Başkanlığından yapılan açıklamada, Kurtulmuş'un Hasan'ı makamında kabul ettiği bildirildi.
Toplantıdaki konulara ilişkin henüz resmi açıklama gelmedi.