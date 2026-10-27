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Siyaset Kurtulmuş, Ramil Hasan'ı kabul etti
Siyaset

Kurtulmuş, Ramil Hasan'ı kabul etti

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Kurtulmuş, Ramil Hasan'ı kabul etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) Genel Sekreteri Ramil Hasan ile bir araya gelerek kendisini makamında kabul etti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) Genel Sekreteri Ramil Hasan ile görüştü.

TBMM Başkanlığından yapılan açıklamada, Kurtulmuş'un Hasan'ı makamında kabul ettiği bildirildi.

Toplantıdaki konulara ilişkin henüz resmi açıklama gelmedi.

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