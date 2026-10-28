Ekrem’in adamları Bakırköy’e çökmüş

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Bakırköy Belediyesine yönelik “ihaleye fesat karıştırma” ve “irtikap” suçlarına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında 58 şüpheli gözaltına alınırken, vurgunun altından yine ‘İBB asrın yolsuzluğu davası’nın baş sanığı Ekrem İmamoğlu’nun adamları çıktı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Bakırköy Belediye Meclis üyesi şüpheli Ali Rıza Akyüz’ün, Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü davası kapsamında Capacity AVM ruhsat süreçleriyle ilgili tutuklu bulunduğu, 3 Eylül 2026 tarihinde açıklanan ara kararda ise tahliye olduğu ortaya çıktı.

BELEDİYEYİ FETÖ GİBİ SARMIŞ

Dün sabah saatlerinde gerçekleşen operasyonda gözaltına alınan Bakırköy Belediye Başkan Yardımcısı Abdülhamit Pehlivan’ın, İmamoğlu’nun tutuklu avukatı Mehmet Pehlivan’ın kardeşi olduğu, Bakırköy Belediye Başkan Yardımcısı Nurcan Alan’ın ise İmamoğlu’nun İBB Başkanlığı döneminde İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı yaptığı, ardından Bakırköy’e gönderildiği belirlendi. İhale ve ruhsatlardaki usulsüzlükler sebebiyle gözaltına alınan Cemalettin Özdemir’in de kaymakamlık ve vali yardımcılığının ardından emekli olduktan sonra İmamoğlu’nun danışmanlığına getirildiği, 2024’te Bakırköy’de Başkan Yardımcısı ve Meclis Üyesi yapıldığı belirtildi. Gözaltına alınan 58 kişi arasında yer alan Başkan Yardımcısı Arda Karadağ’ın, 2016-2024 arasında İBB Mali Kontrol Müdürü olarak çalıştığı, ardından Bakırköy’e geçtiği saptandı. Gözaltına alınan isimler arasında babası Mustafa Özdemir ile dayısı Metin Soğuksu’nun da olduğu Bakırköy Belediye Başkanı Ayşegül Özdemir Ovalıoğlu’nun ise “İmamoğlu’nun babası Hasan İmamoğlu’nun doktoru olduğu” iddia edildi. Skandal gözaltılar, kurduğu sistem ile CHP’li belediyeleri talan ettiren Ekrem İmamoğlu’nun kendisine yakın isimleri rantın en yüksek olduğu ilçelerden Bakırköy’e nasıl doldurduğu tescillenmiş oldu.

42 İHALEDE VURGUN

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, Bakırköy Belediyesine yönelik, mal ve hizmet alımına ilişkin ihale dosyalarında usulsüzlükler neticesi kamu zararı oluştuğu, iş yeri çalışma ruhsatı talep eden işletme sahiplerinden hukuka aykırı şekilde para talep edildiği, iddiaları üzerine soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında 68 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildi. Yürütülen soruşturma kapsamında, 2024-2026 yılları arasında Bakırköy Belediyesinin farklı müdürlükleri tarafından yapılan açık pazarlık usulüne tabi 42 ihale dosyasına, ’ihaleye fesat karıştırma’ ile ’irtikap’ suçları üzerinden bilirkişi incelemesi yapıldı. Öte yandan, tespit edilen şüphelilerin HTS kayıtları ve MASAK raporları da analiz edilmişti. Atılı suçlara iştirak ettiği değerlendirilen aralarında belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, belediye personeli ile ihalelere katılım gösteren firma temsilcilerinin de bulunduğu 68 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verilmişti. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, aralarında başkan yardımcısı, meclis üyesi ile bir kısım müdür ve personelin de bulunduğu 58 şüpheli gözaltına alınmıştı.

YP’Lİ MERKEZEFENDİ’YE UZANDI

Bu arada, yolsuzluk batağında debelenen YP’li bir belediyeye daha operasyon düzenlendi. Denizli Merkezefendi Belediyesine yönelik imar usulsüzlüğü soruşturması kapsamında icra edilen operasyonda Başkan Şeniz Doğan ve eşi Mehmet Ali Doğan dahil 17 kişi gözaltına alındı. Polis ekiplerince hem belediye binasında hem de Doğan’ın evinde arama yapıldı. Doğan, Eylül 2026’da CHP’den istifa ederek YP’ye katılmıştı.