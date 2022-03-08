Almanlardan Başbakanlarına linç!

Almanya merkezli Deutsche Welle, "Gerhard Schröder, eski bir başbakanın büyük düşüşü" başlıklı haberinde, Schröder'i hedefe koydu.

"Rusya Devlet Başkanı Putin ne yaparsa yapsın, eski Almanya Başbakanı Schröder onun yanında duruyor. Halkta ve partisi SPD'de tepkiler artıyor, Schröder hızla itibar kaybediyor." değerlendirmesi yapılan haberde, Schröder'in danışman olarak hizmet verdiği firmalarla iş akdinin feshedildiği aktarıldı:

Eski başbakanın yıllardır danışman olarak çalıştığı, denetleme veya icra kurullarında görev yaptığı şirketler birer birer ondan yüz çeviriyor. İsviçreli medya şirketi Rignier ve Alman iş makineleri üreticisi Herrenknecht AG bunlardan sadece ikisi.

Yanında çalışanlar tayinini istiyor iddiası!

Schröder'in yanında çalışanların tayin istediğini iddia eden DW, "Tüm eski başbakanlara olduğu gibi Schröder'e de tahsis edilen Federal Meclis’teki çalışma ofisinde görevli 20 yıllık ofis müdüründen sekreterine, makam şoföründen koruma görevlisine kadar bütün çalışanlar, başka birimlere tayinlerini veya emekliliklerini istedi." ifadelerini kullandı.

Haberde, Schröder'in Putin ile ilişkisini kesmemesi sebebi ile eleştirildiği vurgulandı:

Schröder’in eleştiri oklarının hedefinde olmasının başlıca nedeni, mensubu olduğu Sosyal Demokrat Parti (SPD) yönetiminin ve kamuoyundan bazı kesimlerinin tüm çağrılarına rağmen, eski başbakanın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile arasına mesafe koymayı ve Rus enerji şirketlerindeki görevlerinden ayrılmayı reddetmesi.

Putin ile doğum günü kutlayacak kadar yakın!

Almanya eski Başbakanı Schröder'in, Putin ile doğum günü kutlayacak kadar yakın olduğunu belirten DW, "7 Nisan'da 78 yaşına girecek olan Schröder, 70'inci doğum gününü 2014 yılında Moskova'da Putin ile birlikte kutlamıştı. İki yıl önce Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'ndan (AGİT) uluslararası seçim gözlemcilerinin, Rusya'daki başkanlık seçimlerinde önemli usulsüzlüklere işaret etmesi üzerine Schröder, Putin'i 'kusursuz bir demokrat' olarak savunmuştu." diye yazdı.

Eski Başbakan Schröder'in, partisi SPD'den ihracının istendiğini de aktaran DW, şunları yazdı:

Tüm bunların ardından şimdi SPD parti tabanında, Schröder konusunda daha sert yaptırımlar talep ediliyor. Kuzey Ren-Vestfalya'daki yerel bir parti teşkilatı, SPD yönetiminden eski başbakanla ilgili bir disiplin soruşturması başltmasını istedi. Gerekçe olarak da Schröder'in sadece SPD'ye değil, Avrupa barışına da zarar vermesi gösterildi. Parti tabanından yükselen daha keskin sesler ise Schröder'in partiden ihraç edilmesini talep ediyor. Ancak buradaki en önemli sorun şu: Böyle bir ihraç prosedürü yıllarca sürebilir.