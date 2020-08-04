  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Alman Seyahat Acenteleri Başkanı, Türkiye’ye yönelik seyahat uyarısının kısmen kaldırılmasından memnun

Yeniakit Publisher
2020-08-04 19:51:30 -
Alman Seyahat Acenteleri Başkanı, Türkiye’ye yönelik seyahat uyarısının kısmen kaldırılmasından memnun

BERLİN (AA) - Alman Seyahat Acenteleri (DRV) Başkanı Norbert Fiebig, Almanya Dışişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle Türkiye’ye yönelik uyguladığı seyahat uyarısının kısmen kaldırılmasını memnuniyetle karşıladığını belirtti.

Fiebig, yaptığı yazılı açıklamada, Dışişleri Bakanlığının Aydın, Antalya, İzmir ve Muğla için seyahat uyarısını kısmen kaldırdığına işaret ederek böylelikle Almanların en popüler tatil destinasyonlarından birinin en azından kısmen açıldığını kaydetti. Bundan memnuniyet duyduğunu vurgulayan Fiebig, "Bu, sadece tatilciler için değil seyahat sektörü için de iyi haber." değerlendirmesinde bulundu.

Fiebig, son dönemde artan rezervasyonlardan Almanların tatil havasında olduklarının görüldüğünü belirterek "Eylül ve ekim için rezervasyonlar arttı. Bundan şimdi Türkiye de yeniden faydalanacak." ifadesini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Nissan Qashqai
Satılık 2016 model Nissan Qashqai

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı