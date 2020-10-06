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Aktüel Alman sanayisinde üretim beklentisi eylülde arttı
Aktüel

Alman sanayisinde üretim beklentisi eylülde arttı

Ülkede ağustos ayında 15,6 puan olan Sanayi Üretimi Beklenti Endeksi, eylülde yükselişini sürdürerek 20,8 puana çıktı

Yeniakit Publisher
2020-10-06 10:15:16 -
Alman sanayisinde üretim beklentisi eylülde arttı

BERLİN (AA) - Almanya'da Ifo Sanayi Üretimi Beklenti Endeksi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısındaki artışa rağmen eylülde 5,2 puan artarak 20,8 puana ulaştı.

Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), Almanya'nın eylül ayı sanayi üretim beklentileri anketinin sonuçlarını yayımladı.

Buna göre, Almanya'da ağustosta 15,6 puan olan Sanayi Üretimi Beklenti Endeksi, geçen ay yükselişini sürdürerek 20,8 puana çıktı.

Ülkede otomobil üreticilerinin, gelecekteki üretim konusunda "en iyimser kesim" olması dikkati çekti. Otomotiv sanayisinin üretim beklenti endeksi, 48 puandan eylülde 53 puana yükseldi.

Makine mühendisliği sektöründe şirketler biraz temkinli duruş sergilerken, kimya sektöründe daha fazla şirketin yılın dördüncü çeyreğine ilişkin üretim beklentisi arttı. Hazır giyim imalatçılarının durumu iyileşmiş olsa da gelecekte hala üretim artışı beklemedikleri ortaya çıktı.

Ifo Anketler Merkezi Müdürü Klaus Wohlrabe, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Alman sanayisinin gelecek aylar için üretim beklentisinin eylülde bir miktar iyileştiğini ifade ederek, "Ancak görünüm, sektörler arasında büyük farklılıklar gösteriyor." ifadesini kullandı.

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