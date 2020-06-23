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Alman Ekonomi Bilirkişi Kurulu: Ülke ekonomisi Kovid-19 nedeniyle bu yıl yüzde 6,5 daralacak

Yeniakit Publisher
2020-06-23 14:35:10 -
Alman Ekonomi Bilirkişi Kurulu: Ülke ekonomisi Kovid-19 nedeniyle bu yıl yüzde 6,5 daralacak

BERLİN (AA) - Alman hükümetine ekonomik danışmanlık yapan Ekonomi Bilirkişi Kurulu, ülke ekonomisinin bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yüzde 6,5 daralacağını öngördü.

Kurul, Alman ekonomisine ilişkin 2020 ve 2021 yılları için ekonomik tahmin raporunu yayınladı.

Raporda, Kovid-19 salgını nedeniyle Almanya’nın gayri safi yurt içi hasılasının (GSYH) bu yıl yüzde 6,5 daralmasının ve 2021’de ise yüzde 4,9 genişlemesinin beklendiği belirtildi.

GSYH’nın en azından 2022’ye kadar Kovid-19 sonrası seviyeye gelemeyeceğinin tahmin edildiği kaydedilen raporda, işsizlik oranının gelecek aylarda artmaya devam edeceği öngörüldü.

Ekonomi profesöründen oluşan kurulun raporunda, Kovid-19 nedeniyle Alman ekonomisinde ikinci bir düşüş şoku beklenmediği belirtilerek, ekonominin yılın ikinci yarısında yavaşça toparlanacağı tahmininde bulunuldu. Raporda, Kovid-19 vaka sayısının artış göstermesi durumunda bu toparlanmanın daha yavaş olacağı uyarısı da yapıldı.

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