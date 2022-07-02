Alman edebiyatı yapan solcular bu habere iyi baksın

Dünya genelinde yaşanan enflasyon krizini görmezden gelip sanki sadece Türkiye'de ekonomik sorun varmış gibi algı yapan solak güruhun ipliği bir kez daha pazara çıktı.

Almanya'da yaşayan Türklerle yapılan bir röportaj sosyal medyada gündem oldu.

Almanya'da yaşayan bir kadın vatandaş "Sadece burada değil dünyanın her yerinde geçinmek zor oldu" dedi.

"Almanya'daki Türkler kral gibi yaşıyor" algısının yalandan ibaret olduğunu dile getiren kadın vatandaş, Almanya'da da geçinmenin zor olduğunu belirterek "Ben mesela emekliyim. Emekli maaşım 995 euro. Bunu Türkiye'de söylediğiniz zaman şaşırıyorlar. Ama ev kiram 806 euro oldu" şeklinde konuştu.