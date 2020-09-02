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Dünya Alman bilim adamlarından koronavirüs araştırması: Kan gurubu A olanlar...
Dünya

Alman bilim adamlarından koronavirüs araştırması: Kan gurubu A olanlar...

Alman bilim adamları son araştırmasında, kan grubunun ölümcül koronavirüse yakalanan insanların hastalığı atlatma sürecini nasıl etkilediğini ortaya koydu. Araştırmanın sonucuna göre; kan grubu A olanlar koronavirüsün etkilerini daha şiddetli, 0 olanlar ise daha hafif şekilde yaşıyor.

Yeniakit Publisher
2020-09-02 16:47:00 - 2020-09-02 17:14:10
Alman bilim adamlarından koronavirüs araştırması: Kan gurubu A olanlar...

Çin'in Wuhan eyaletinden yayılarak tüm dünyayı etkisi altına alan ölümcül yeni tip koronavirüs (Covid-19) pandemisine karşı ülkeler çeşitli tedbirler alıyor.

Rusya'nın Kasım ve Aralık aylarında vatandaşlarına yapılacağını duyurduğu koronavirüs aşısıyla ilgili belirsizlikler devam ediyor.

Virüs taşıyan insanların ise tek isteği bu zorlu süreci hafif atlatmak. Bu doğrultuda Almanyalı bilim adamlarının yaptığı yeni araştırma ise dikkatleri üzerine çekti.

Kiel Üniversitesi tarafından yapılan söz konusu araştırma "New England Journal of Medicine" isimli tıp dergisinde yayımlandı.

Yapılan araştırmaya göre; ölümcül koronavirüsün ağır ya da hafif atlatılmasında kan grubu büyük önem taşıyor. 

A grubu şiddetli, O grubu ise hafif

Bin 610 yoğun bakım hastasının kan örnekleri incelendiği araştırmanın sonuçlarına göre; koronavirüs kan grubu A olan kişilerde diğer kan gruplarına göre yüzde 50 daha şiddetli seyrediyor. Kan grubu 0 olanlarda ise enfeksiyonun şiddeti, diğer gruplara göre yüzde 50 oranında daha düşük.

Dikkatleri üzerine çeken araştırma için İtalya ve İspanya'dan yedi farklı hastanede şeçildi.

Araştırma raporunu yazan bilim adamı David Ellinghaus "Bu büyük veri toplamı sayesinde genom üzerinde COVID-19'un seyrini şiddetlendiren ya da hafifleten ilginç bölgeleri tespit ettik" ifadelerini kullandı.

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