Alman Bakan mikrofonun açık olduğunu unuttu! Doğu Akdeniz’deki bir bilgi ve Türkiye sözleri ifşa oldu

Doğu Akdeniz’de sular iyice ısındı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan Malazgirt Zaferinin 949. Yıl Dönümü töreninde Yunanistan’a net mesaj verdi.

Başkan Erdoğan mesajında, "Korkunun ecele faydası yok, yanlıştan uzak durun. Yaparız diyorsak yaparız ve bedelini de öderiz’’ diyerek Yunanistan’ı uyardı.

Türkiye’ye karşı birlikte hareket eden Yunanistan ve Kıbrıs Rum Yönetimi, cephenin diğer ismi Fransa’yla birlikte tatbikat başlattı. Tatbikatın Türk donanması ve Oruç Reis’e yakın bölgede yapıldığı bildirildi.

Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerginliği azaltmaya yönelik çabalar sarf eden Almanya ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Çarşamba günü Avrupa Birliği ile toplantı yapan Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer, Türkiye ile Yunanistan arasındaki anlaşmazlığa ilişkin hassas bir bilgiyi yanlışlıkla ortaya attı.

Askeri hareketlilik

Berlin’de yapılan görüşmede Avrupa Birliği'nin dış politika şefi Josep Borrell'in sorusuna cevap veren Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer’in The Associated Press'e göre mikrofonu hala bağlıydı.

Türkiye ile Yunanistan arasındaki temasa cevap veren Savunma Bakanı, Türkiye’nin Yunanistan’a hiçbir şekilde güvenmediğini ve askeri, diplomatik tüm seçeneklerin masada olduğunu söyledi.

Bir Arap haber sitesine göre, Doğu Akdeniz’deki askeri hareketliliğin arttığını söyleyen Savunma Bakanı, durumun ciddi olduğunu ağzından kaçırdı. Bakan, Yunanistan’ın tahriklerini görmezden gelerek “Yunanistan tarafı biraz daha sorunsuzdu fakat Türkiye tarafı gerçekten çok zorluydu” ifadesini kullandı.

Fransa haddini aştı

Emmanuel Macron yönetimindeki Fransa ise Doğu Akdeniz meselesinde Atina’ya destek vererek tansiyonu yükseltiyor.

Fransa Savunma Bakanı Florance Parly haddini aşarak, "Doğu Akdeniz bazılarının heveslerinin oyun alanı olmamalı" ifadelerini kullandı.