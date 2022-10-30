Allah şifa versin! Herkesin gururlandığı Togg’u kömürle karalamaya çalıştı!

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İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray, Togg’un banttan inerek yollarla ilk tanıştığı açılış törenine ilişkin olumlu paylaşımda bulunan komedyen Şahan Gökbakar’a öyle bir cevap verdi ki, görenler, “Ülkemiz için yapılan güzel şeylere sevinemeyen” Çıray için “Allah şifa versin” dedi.

Togg’u kömürle karalamaya çalıştı!

Genellikle absürt muhalif çıkışlar yapan komedyan Şahan Gökbakar, Togg’un banttan inişine ilişkin sosyal medya hesabından “Togg güzel bir proje. Hem çağı zamanında yakalamak hem de çevreci olması açısından çok iyi. Bence Togg'un tamamen yerli üretim olmasına gerek de yok. Fındık değil ki bu %100 yerli üretim olsun. Teknoloji artık tüm dünyadan toplanıyor. Yeterki geliştirelim, büyütelim” paylaşımında bulundu.

Gökbakar’ın paylaşımından rahatsız olan İP’li Aytun Çıray, “Şahan Bey, TOGG'un elektrik kaynağı ne yazık ki Biga, Eskişehir, Ege’de bir kömür santrali, hatta ithal kömür santralleri de olacak. Yani bu enerji kaynaklarında üretim artacak atmosfere CO2 ve kirletici partikülleri salacaktır. Dolayısıyla araç çevreci henüz kaynak kirli” diyerek gıcır gıcır Togg’a kömür karası çalmaya çalıştı.