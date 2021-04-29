Alkolü kimin yasakladığından bihaber, şuursuz Veli Ağbaba: Alkolü yasaklayanları Allah'a havale ediyorum

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CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, bu akşam saat 19:00'da başlayan 17 günlük 'tam kapanma' süresince, alkol satışı yapılmayacak olmasını eleştirdi.

Alkolü yasaklayanları Allah'a havale etti!

TBMM Genel Kurulu'nda konuşan CHP'li Ağbaba, "Maliye Bakanlığı Müsteşarı diyor ki 'Bizim esas amacımız, alkolü bütün Türkiye'de yasaklamak' diyor. Sizin zihniyetiniz bu. Sizin amacınız bu." iddiasında bulundu. Veli Ağbaba, Cenab-ı Allah tarafından yasaklanan alkol için şu şuursuz açıklamayı yaptı: "Bu yasağı getirenleri Allah'a havale ediyorum"

Alkol satışı neden yapılmayacak?

Bu akşam saat 19:00'da başlayan 'tam kapanma', 17 Mayıs Pazartesi saat 05:00'a kadar sürecek. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeye göre istisna dışında kalan tekel bayileri de tam kapanma sürecinde faaliyet gösteremeyecek. Büyük market zincirlerinde de haksız rekabeti önlemek amacıyla 'alkol' satışı gerçekleşmeyecek.