Alkollü sürücüye 92 bin 500 TL ceza

Yeniakit Publisher
DHA

Bursa’nın İnegöl ilçesinde derbi sonrası yapılan kutlamalar sırasında alkollü şekilde araç kullandığı belirlenen sürücüye toplam 92 bin 500 lira ceza kesildi. Sürücünün ehliyetine 2 yıl el konulurken, kullandığı araç da trafikten men edildi.

Bursa’da derbi galibiyetinin ardından yapılan kutlamalar sırasında polis ekiplerinin denetimine takılan alkollü sürücüye ağır yaptırım uygulandı. İnegöl ilçesinde yaşanan olayda, alkollü olduğu tespit edilen sürücü hem para cezasıyla karşılaştı hem de ehliyetini kaybetti.

Galatasaray’ın derbi maçından galibiyetle ayrılmasının ardından sarı-kırmızılı taraftarlar araçlarıyla konvoy oluşturarak ilçe genelinde kutlama yaptı. Bu sırada devriye gezen polis ekipleri, 16 BBR 066 plakalı triportörün trafikte kontrolsüz şekilde ilerlediğini fark etti. Durdurulan aracın sürücüsü Hüseyin İ.’ye (50) yapılan alkolmetre testinde 2.37 promil alkollü olduğu tespit edildi. Sürücüye ikinci kez alkollü araç kullanmaktan 50 bin TL, ehliyetsiz araç kullanmaktan 40 bin TL ve muayenesiz araç kullanmaktan 2 bin 500 TL olmak üzere toplam 92 bin 500 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca sürücünün ehliyetine 2 yıl süreyle el konulurken, triportör 60 gün süreyle trafikten men edilerek otoparka çekildi. Gözaltına alınan sürücü, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

