  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Düğünleri üç kez ertelenen gelin ve damat para yağmuruna tutuldu
Bakan Kurum toplanan müsilaj miktarını açıkladı
Rapor açıklandı: Avrupa Birliği'nin havası 'S.O.S' veriyor!
Alkoliklerden rezillik! 'İdrar' kavgasında silahlar çekildi
Yerel Alkoliklerden rezillik! 'İdrar' kavgasında silahlar çekildi
Yerel

Alkoliklerden rezillik! 'İdrar' kavgasında silahlar çekildi

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde alkol aldıkları bina önüne idrar yaptıkları iddia edilen şahıslar ve kendisini uyaran bina sahipleri arasında çıkan tartışmada 1 kişi silahla, 1 kişi bıçakla, 1 kişi de darp edilerek yaralanarak hastanelik oldu.

Yeniakit Publisher
2021-06-21 23:43:00 -
Alkoliklerden rezillik! 'İdrar' kavgasında silahlar çekildi

Olay, 22.00 sıralarında İzmit Kemalpaşa Mahallesi Şahabettin Bilgisu Caddesi üzerinde bulunan 2 katlı binanın önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Z.K. ve İ.A. adlı 2 arkadaş, iki katlı binanın önünde alkol almaya başladı. Alkol alan şahısların bina önüne tuvaletini yaptığını iddia eden bina sahiplerinden Yusuf B., şahısları uzaklaşmaları konusunda uyardı. Uyarı sonrasında şahıslar tartışmaya başlayan Yusuf B.’yi gören kardeşi Hasan B. de tartışmaya katıldı. Büyüyen tartışmanın arbedeye dönüşmesi sonrasında patlayan silahla Hasan B. ayağından yaralanırken, İbrahim A. karnından bıçaklanarak, Yusuf B. de darp edilerek yaralandı.

Olayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılardan İbrahim A. Kocaeli Devlet Hastanesine, Yusuf B. ve kardeşi Hasan B. ise Seka Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kavgaya karışan Z.K. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

1 kişinin durumu ağır

Kavgada bıçaklanarak yaralanan İbrahim A.’nın durumunun ağır olduğu öğrenilirken, polis ekipleri olay hakkında inceleme başlattı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay