Alkol senede 2.6 milyon can alıyor

DSÖ, alkol ve uyuşturucu kullanımının neden olduğu sağlık sorunları ve ölümlere ilişkin rapor yayınladı. 2019 verilerine yer verilen raporda, yılda 2.6 milyon kişinin alkol tüketimi nedeniyle öldüğü ve bunun tüm ölümlerin yüzde 4.7’sine karşılık geldiği kaydedildi.

Yılda 0.6 milyon ölümün psikoaktif uyuşturucu kullanımına bağlı olduğu belirtilen raporda, özellikle erkeklerde alkole bağlı 2 milyon, uyuşturucuya bağlı 0.4 milyon (400 bin) ölüm kaydedildiği vurgulandı.

Raporda, dünya genelinde yaklaşık 400 milyon kişinin alkol ve uyuşturucu kullanımının neden olduğu rahatsızlıklarla yaşadığı ve bunlar arasında 209 milyon kişinin alkol bağımlısı olduğu yer aldı.

“2010 itibarıyla alkole bağlı ölüm oranlarında bir miktar azalma olmasına rağmen alkol tüketimine bağlı ölümlerin toplam sayısı kabul edilemeyecek kadar yüksek olmaya devam ediyor” ifadesi kullanılan raporda, 2019’da alkol kaynaklı ölüm sayısının 2.6 milyona ulaştığı, en yüksek rakamların Avrupa ve Afrika’da olduğu belirtildi. Raporda 2019’da alkole atfedilen ölümlerin en yüksek oranı (yüzde 13) 20-39 yaşlarındaki gençlerde görüldüğü ifade edildi.

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