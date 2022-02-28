Dualar, zikirler ruhu dinlendirir huzura kavuşturun. Mübarek Cuma geceleri Aliyyül kadr siğası salavatını getirmek isteyenler ise bu salavatın ne için nasıl okunması gerektiğini merak ediyor.

Aliyyül kadr siğası duası nedir nasıl okunur?

"Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedir Nebiyyil ümmiy el habibil alil kadri el azamil cahi ve ala alihi ve sahbi”

Anlamı: Allah'ım kadri yüce olan, makamı ulu olan, sevgili ümmi nebi efendimiz Muhammed (Sallalahü Aleyhi ve Sellem)e salat ve selam eyle. O'nun Al'ine ve ashabına da salat ve selam eyle.

Aliyyül kadr siğası duası fazileti

Cuma geceleri ‘Aliyyül kadr siğası duası’ okumak isteyenler ise salavatın faziletlerini merak ediyor.

Din büyükleri bu salavatı cuma geceleri 10 kez okumayı tavsiye ediyor.

Her cuma bu salavat-ı şerefiyeyi bir defa okuyanı öldüğünde lahdine Hz.Muhammed (SAV) Efendimiz indirir.