  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
ABD'de son korona bilançosu açıklandı
Kıbrıs'ta bazı kesimler "Uşak"lık peşinde
Esed rejimi bir çocuğu daha katletti!
Otomobil ile tarım aracı çarpıştı: 2 yaralı
Gündem Aliyev, Charles Michel ile görüştü
Gündem

Aliyev, Charles Michel ile görüştü

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile bir araya geldi.

Yeniakit Publisher
2021-07-18 16:29:00 -
Aliyev, Charles Michel ile görüştü

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Azerbaycan ziyaretinde Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile çalışma yemeğinde bir araya geldi.

AB Konseyi Başkanı Charles Michel, Kafkasya turu kapsamında ziyaret ettiği Azerbaycan’da temaslarını sürdürüyor. Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, AB Konseyi Başkanı Michel’in Bakü’de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından Cumhurbaşkanlığı Konutu’nda karşılandığı belirtildi.

Daha sonra hatıra fotoğrafı çektiren AB Konseyi Başkanı Michel ve Cumhurbaşkanı Aliyev’in çalışma yemeğinde bir araya geldiği aktarıldı.
Avrupa Konseyi ile Azerbaycan arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesine yönelik görüşmeler yapılacağı vurgulanmıştı.

Avrupa Konseyi Başkanı Michael, Azerbaycan temaslarını tamamladıktan sonra 19 Temmuz'da Gürcistan’da düzenlenecek Avrupa Birliği'ne entegrasyon konulu 17. Batum Uluslararası Konferansı'na katılmak üzere Bakü’den ayrılacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay