  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Alışveriş merkezinde yangın çıktı
Yerel

Alışveriş merkezinde yangın çıktı

Hatay'ın Arsuz ilçesinde alışveriş merkezinde bulunduğu binanın çatı katındaki kafede çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yeniakit Publisher
2022-05-06 11:13:00 - 2022-05-06 11:26:31
Alışveriş merkezinde yangın çıktı

Arsuz ilçe meydanında bulunan alışveriş merkezinin çatı katındaki kafede henüz bilinmeyen nedenden dolayı yangın çıktı.

Kısa sürede tüm çatıyı kaplayan yangına Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti.

Çevredeki iş yerlerine sıçrama ihtimali olan yangın yoğun çalışmalar neticesinde kontrol altına alınarak söndürüldü.

Elektrik kontağından çıktığı düşünülen yangınla ilgili itfaiye ve polis ekipleri araştırma başlattı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay