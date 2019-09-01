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Alican Özbayrak kimdir? İYİ Parti Mersin İl Başkanı Alican Özbayrak neden istifa etti?

31 Mart yerel seçimlerinde CHP’nin değirmenine su taşımaktan başka bir başarı elde edemeyen İYİ Parti’de istifalar peş peşe geliyor. İYİ Parti’den son istifa eden isim ise İYİ Parti Mersin İl Başkanı Alican Özbayrak oldu. Peki Alican Özbayrak kimdir, nereli ve yaş yaşında? İYİ Parti Mersin İl Başkanı Alican Özbayrak neden istifa etti?

01 Eylül 2019 Pazar 16:01
Alican Özbayrak kimdir? İYİ Parti Mersin İl Başkanı Alican Özbayrak neden istifa etti?

31 Mart yerel seçimlerinde CHP’nin değirmenine su taşımaktan başka bir başarı elde edemeyen İYİ Parti’de istifalar peş peşe geliyor. İYİ Parti’den son istifa eden isim ise İYİ Parti Mersin İl Başkanı Alican Özbayrak oldu. Peki Alican Özbayrak kimdir, nereli ve yaş yaşında? İYİ Parti Mersin İl Başkanı Alican Özbayrak neden istifa etti?

31 Mart yerel seçimlerinde CHP ile ittifak kuran HDP'nin dahi il ve ilçe belediye kazanmış ancak CHP'nin diğer ittifak ortağı İYİ Parti seçimlerde hiç bir belediye kazanamamıştı. 31 Mart yerel seçimleri sonrası suların durulmadığı İYİ Parti'de istifalar gelmeye devam ediyor. Son istifa eden isim ise İYİ Parti Mersin İl Başkanı Alican Özbayrak oldu. 

Ali Özbayrak İYİ Parti'den neden istifa etti?

İYİ Parti'nin Mersin İl Başkanı Alican Özbayrak, partiden istifa ettiğini sosyal medya hesabından duyurdu. Parti içinde yaşadığı sıkıntılar nedeniyle istifa kararı aldığını vurgulayan Özbayrak, “Üzülerek ifade etmek istiyorum ki partimizin önünü tıkamaya, büyümesini engellemeye çalışan bir takım odaklar bu tezgahı Mersin’de göreve geldiğim günden beri sürdürmektedir. Bu şartlar altında yaklaşık altı aydır mücadele verdik fakat sonuç alamadık. Her şeyden önce teşkilatta karşılıklı güven esas olduğunu düşündüğümüzde biz bu ortamı sağlayamadık. Yine üzülerek ifade etmek istiyorum ki Mersin’de 31 Mart yerel seçimlerinde kumpas kuranlar bugün partimizin önünü de tıkamıştır. Karekterim ve kişiliğim gereği üç tane dört tane il başkanının olduğu bir yerde il başkanlığı yapmak bize uygun değildir. İyi Parti il başkanlığı görevimden ayrılıyorum” dedi. Peki Alican Özbayrak kimdir? Alican Özbayrak biyografisi.

Alican Özbayrak kimdir? 

1976 yılında Trabzon da doğan Özbayrak ilk ve orta öğrenim hayatını Trabzon'da ailesinin yanında tamamladı. Üniversite sınavları ile birlikte Mersin Üniversite'sinde okumak üzere o yıllarda Mersin'e gelen Özbayrak Üniversite öğrenimini burada tamamladı ve o günden itibaren Mersin'i hiç terk etmedi. 1995 yılından itibaren Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Mersin Biriminde çeşitli kademeler de görev alan Özbayrak burada Yöneticilik ve üniversite başkanlıklarında bulundu. 2001 yılından itibaren Mersin Ülkü Ocakları İl Başkanlığı görevine gelen Özbayrak bu görevi 2006 yılına kadar sürdürdü. Görevi bıraktıktan sonra Milliyetçi Hareket Partisi saflarında siyasi hayatına devam eden Özbayrak 2009 yılında Milliyetçi Hareket Partisi Akdeniz ilçe Başkanlığı görevine geldi. Bu görevi Akdeniz'de 2011 yılına kadar sürdürdü. Alican Özbayrak Evli ve bir çocuk babasıdır. 

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Haber Tarihi: 01 Eylül 2019 Pazar 16:01
  1. Trabzon
  2. Alican Özbayrak kimdir?
  3. İYİ Parti Mersin İl Başkanı Alican Özbayrak neden istifa etti?
  4. Ali Özbayrak İYİ Parti'den neden istifa etti?

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