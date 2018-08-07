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Ali Nesin'den Safiye İnci'nin tutuklanmasına tepki! "Atatürk'e hakaret suç olmamalı"

Ali Nesin, Habertürk TV'de katıldığı programda çarpıcı açıklamalarda bulundu. Safiye İnci’nin tutuklanmasına ise tepki gösterdi.

07 Ağustos 2018 Salı 21:43
Ali Nesin'den Safiye İnci'nin tutuklanmasına tepki! "Atatürk'e hakaret suç olmamalı"

Safiye İnci’nin tutuklanmasına tepki gösteren Nesin; “Bir insan bundan dolayı tutuklanmaz. Tamam, suç. Ama bu, tutuklanması için bir neden olamaz ki. Tutuklandı değil mi? Olacak iş mi yani? Bence, hiçbir hakaret suç olmamalı. İftira suç olabilir. Bir hakaret sana zarar vermez ki. Hakaretin suç olmaması gerekir. Ama bu toplum böyle. Yoksa insanlar kendi hesaplarını kendileri görürler, adaleti kendi ellerine alırlar. Tamam, hakaret suç. Ama birine hakaret ettin diye bir insan tutuklanmaz ki. Olmaz ki bu. Ben hukuk adamı değilim. Ama bu kadarını da biliyorum sanki” diye konuştu.

Haber Tarihi: 07 Ağustos 2018 Salı 21:43
  1. Ali Nesin
  2. Aziz Nesin'in oğlu
  3. Atatürk'e hakaret kanunu

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  • IlbeyhanIlbeyhan29 dk önce
    Ataturkheralde birilerinebiseyler yapmis olmali, Ataturkkadar basiniza tas dussungerizekali serefsizler...Bende Hakaret etme ozgurlugunu kullanayim sana bari... onun bununmuridi cariyesi kulu olmaktan kurtaracak yolu acti size...
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