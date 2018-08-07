Ali Nesin kendisini eleştiren Kemalistleri fena tokatladı: Onlar meyhanede içerken...

Habertürk TV'de yayınlanan Kübra Par ile Açık ve Net programına Ali Nesin konuk oldu.

Nesin, kendisini "Atatürkçü değil" diyerek eleştirenlere sert sözlerle yüklendi.

"ELLERİNİ TAŞIN ALTINA KOYMUYORLAR"



Programda Kübra Par, Prof. Dr. Ali Nesin'in geçmişte söylediği; "Beni eleştirenlerin çoğunu hangi meyhanede bulacağımı biliyorum." sözünü hatırlatınca Nesin "Hiçbir şey yapmazlar. Ellerini taşın altına koymazlar. Tek bildikleri laf, laf, laf, laf. Beni Atatürkçü değilim diye eleştiriyorlar. Atatürkçülük ne demektir? Aydınlanmacılık değil midir? Aydınlanma hareketi değil midir? Aydınlanma da; matematik, bilim değil midir? Benden daha fazla bu ülkenin matematiğine, bilimine çaba harcamış birisi var mı? Atatürk'ün yolunda giden benim, onlar meyhanelerde içerler. Biliyorum onları." ifadesinde bulundu.

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