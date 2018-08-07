0553 313 94 23

Ali Nesin kendisini eleştiren Kemalistleri fena tokatladı: Onlar meyhanede içerken...

Matematikçi Ali Nesin kendisine "Atatürkçü değil" diyenlerin meyhanede içmekten başka bir şey yapmadığını söyledi.

07 Ağustos 2018 Salı 22:27
Ali Nesin kendisini eleştiren Kemalistleri fena tokatladı: Onlar meyhanede içerken...

Habertürk TV'de yayınlanan Kübra Par ile Açık ve Net programına Ali Nesin konuk oldu.

Nesin, kendisini "Atatürkçü değil" diyerek eleştirenlere sert sözlerle yüklendi.

"ELLERİNİ TAŞIN ALTINA KOYMUYORLAR"

Programda Kübra Par, Prof. Dr. Ali Nesin'in geçmişte söylediği; "Beni eleştirenlerin çoğunu hangi meyhanede bulacağımı biliyorum." sözünü hatırlatınca Nesin "Hiçbir şey yapmazlar. Ellerini taşın altına koymazlar. Tek bildikleri laf, laf, laf, laf. Beni Atatürkçü değilim diye eleştiriyorlar. Atatürkçülük ne demektir? Aydınlanmacılık değil midir? Aydınlanma hareketi değil midir? Aydınlanma da; matematik, bilim değil midir? Benden daha fazla bu ülkenin matematiğine, bilimine çaba harcamış birisi var mı? Atatürk'ün yolunda giden benim, onlar meyhanelerde içerler. Biliyorum onları." ifadesinde bulundu.

Ali Nesin'den Safiye İnci'nin tutuklanmasına tepki! "Atatürk'e hakaret suç olmamalı"

Ali Nesin böyle kandırmış! "Erdoğan'ın kazanacağını gördüm fakat Facebook'ta yalan söyledim"

 

Haber Tarihi: 07 Ağustos 2018 Salı 22:27
  1. Aydın
  2. Ali Nesin
  3. Prof. Dr. Ali Nesin

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yemen’de terör saldırısı: 17 asker öldü!
    1. Yemen’de terör saldırısı: 17 asker öldü!
    2. Fenerbahçe Portekiz'de yıkıldı!
    3. Irak'tan ABD'nin yaptırım kararına tepki
    4. Türkiye de vazgeçmeli! İngilizler..
    5. Trenden sıçrayan kıvılcım 8 evi kül etti
    6. Dünyanın en büyük güneş enerjisi..
    7. BekirPakdemirli açıkladı: O borçlar..
    8. "Onlar ne ortaklığı kabul etti ne de..
    9. Yasağa rağmen dik yokuştan indi: 3..
    10. Mardin'de traktör devrildi: 1 kişi öldü
    11. Çankırı'da FETÖ operasyonu: Eski..
    12. Şanlıurfa'da park halindeki otomobil..
    13. Belediye harekete geçti: Donald..
    14. Gaziantep'te DEAŞ operasyonu: 1 kişi..
    15. Ordu’da freni boşalan kamyon arsaya..
    16. Ankara'da otomobil takla attı: 2 kişi..
    17. ABD'den flaş Türkiye açıklaması
    18. Irak'tan Amerika'nın İran'a..
    19. Anlık bir şey değil! Ölüm 3 ay önceden..
    20. TCDD'den o iddialara yalanlama!
    CHP'li Gürsel Erol'dan şok sözler: Allah bizim belamızı versin ki...
    CHP'li Gürsel Erol'dan şok sözler: Allah bizim belamızı versin ki...
    Flaş Türkiye açıklaması! Tam 51 milyar dolar...
    Flaş Türkiye açıklaması! Tam 51 milyar dolar...
    "İşin gizlisi saklısı kalmadı" dedi, o yazıyı tekrar paylaştı! "ABD dımdızlak ortada"
    "İşin gizlisi saklısı kalmadı" dedi, o yazıyı tekrar paylaştı! "ABD dımdızlak ortada"
    Brunson'un sokağında CIA ve MOSSAD hareketliliği
    Brunson'un sokağında CIA ve MOSSAD hareketliliği
    Dünyanın en büyüğü o ilimize kuruluyor!
    Dünyanın en büyüğü o ilimize kuruluyor!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Erdoğan talimat verdi, MHP’liler harekete geçti!
    Erdoğan talimat verdi, MHP’liler harekete geçti!
    Özdemir: Türkiye kazançlı çıkacak
    Özdemir: Türkiye kazançlı çıkacak