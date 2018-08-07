Ali Nesin böyle kandırmış! "Erdoğan'ın kazanacağını gördüm fakat Facebook'ta yalan söyledim"
Aziz Nesin'in oğlu Ali Nesin, Habertürk TV'de katıldığı programda çarpıcı açıklamalarda bulundu.07 Ağustos 2018 Salı 21:50
Ali Nesin, “Recep Tayyip Erdoğan’ın kazanabileceğini gördüm, Facebook’ta yalan söyledim. Daha önceki seçimlerde de gördüm. Yalan söylemedim aslında; inanamadım. Hesap kitap yaptım. Yüzde 49, yüzde 50 çıkıyordu. Yüzde 52’yi bulamadım. Gördüm ve hatta İnce’yi Facebook sayfamdan uyardım. “Birisi söylesin, yanlış siyaset güdüp, yanlış propaganda yapıyor” dedim." ifadelerinde bulundu.
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