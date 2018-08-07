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Ali Nesin böyle kandırmış! "Erdoğan'ın kazanacağını gördüm fakat Facebook'ta yalan söyledim"

Aziz Nesin'in oğlu Ali Nesin, Habertürk TV'de katıldığı programda çarpıcı açıklamalarda bulundu.

07 Ağustos 2018 Salı 21:50
Ali Nesin böyle kandırmış! "Erdoğan'ın kazanacağını gördüm fakat Facebook'ta yalan söyledim"

Ali Nesin, “Recep Tayyip Erdoğan’ın kazanabileceğini gördüm, Facebook’ta yalan söyledim. Daha önceki seçimlerde de gördüm. Yalan söylemedim aslında; inanamadım. Hesap kitap yaptım. Yüzde 49, yüzde 50 çıkıyordu. Yüzde 52’yi bulamadım. Gördüm ve hatta İnce’yi Facebook sayfamdan uyardım. “Birisi söylesin, yanlış siyaset güdüp, yanlış propaganda yapıyor” dedim." ifadelerinde bulundu.

 

Haber Tarihi: 07 Ağustos 2018 Salı 21:50
  1. Ali Nesin
  2. Recep Tayyip Erdoğan

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