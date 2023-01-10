Ali Koç'a büyük şok! Sosyal medyada gündem oldu
Galatasaray'a karşı 3-0 kaybeden Fenerbahçe'de taraftarlar sosyal medya üzerinden Ali Koç'u istifaya davet etti.
Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe, sahasında ağırladığı Galatasaray'a 3-0 yenildi.
Bu skorla ev sahibi ekip, şampiyonluk yarışında önemli bir 3 puan kaybederken, Galatasaray da zirvedeki yerini pekiştirdi.
Taraftar yeniden Ali Koç İstifa hashtag'i açtı
Aynı zamanda prestij mücadelesi olarak görülen derbiyi kaybeden sarı lacivertlilerde taraftar, yenilgide tepkilerini başkan Ali Koç'a yansıttılar.
Fenerbahçeli futbolseverler, Twitter'da açtıkları #AliKoçİstifa hastag'i altında tepkilerini diler getirdi.