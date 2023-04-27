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Spor Ali Koç tüm tuşlara basıyor... Jesus yerine Sergen Yalçın!
Spor

Ali Koç tüm tuşlara basıyor... Jesus yerine Sergen Yalçın!

Yeniakit Publisher
2023-04-27 10:17:00 -
Ali Koç tüm tuşlara basıyor... Jesus yerine Sergen Yalçın!

Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus'un olası ayrılığının ardından takımın başına Sergen Yalçın'ın geçeceği iddia edildi.

Süper Lig’in 31. haftasında Fenerbahçe, evinde ağırladığı İstanbulspor ile 3-3 berabere kaldı. Bu puan kaybının ardından sarı-lacivertli camiada Jesus artık gidici olarak görülürken gözler de Ali Koç ve Jorge Jesus’a çevrildi.

ALİ KOÇ ARAYIŞLARA BAŞLADI

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Portekizli hocayla henüz görüşme yapmayan Koç’un şampiyonluğun kaçması durumunda yolları ayırabileceği iddia ediliyor.

Daha önce Beşiktaş’a karşı 4-2 kaybedilen derbi sonrası Jesus ile tartışan Ali Koç’un arayı düzeltmesine rağmen alternatif isimler üzerinde arayışlara başladığı öğrenildi.

SERGEN YALÇIN FENERBAHÇE İLE ANLAŞTI İDDİASI

Süper Lig’de 2020-2021 sezonunda Beşiktaş’ı şampiyon yaparak tarihe geçen Sergen Yalçın’ın adı Fenerbahçe ile anılıyor. Şu an boşta olan ve Trabzonspor’da aldığı teklifi geri çeviren 50 yaşındaki hocanın Fenerbahçe’ye yakın olduğu belirtildi. Ali Koç ile görüştüğü iddia edilen Yalçın’ın Jesus’un ayrılığı sonrası göreve gelmeyi kabul ettiği öne sürüldü.
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