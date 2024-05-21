'Ali Koç silahlı adamlarla geldi!'

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, derbinin ardından yaşananlarla ilgili olarak basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Başkan Özbek, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un mücadele sonrasında stada gelip sahaya girmesiyle ilişkin, "Ali Koç iyi dinle, bu yaptıklarının hesabını senden tek tek soracağım!" dedi.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek sarı kırmızılı kongre üyeleri ile bir araya geldiği toplantıda Fenerbahçe maçı olayları ile ilgili konuştu.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, önce Point Otel'de bazı kongre üyeleriyle bir araya geldi. Fenerbahçe ile oynanan 1-0 kaybedilen derbinin ardından yaşanan olaylarla ilgili konuşan Özbek, Ali Koç'un stada silahlı adamlarla geldiğini ifade etti. Toplantının ardından basın toplantısı düzenleyen Dursun Özbek Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile ilgili suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.

Özbek'in açıklamaları şu şekilde:

"SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDUK"

"Bu olaylara sebep olan baş ahlaksız, yancıları ve onlara çanak tutan görevliler hakkında gerekli suç duyurularında bulunduk. Ali Koç, yaptıklarının hesabını teker teker senden soracağız. Bu yaptıkların senin yanına kalmayacak. Seçim kazanmak için yaptığın bu şovun hesabını bugün, yarın, daima vereceksin. Tüm Türkiye senin camiaları karşı karşıya getirmek için bir proje olduğunu öğrenecek. Bunlar bana sökmez, bunu bil. Ben Galatasaray'ın başkanıyım.''

"Bizim için hiçbir seçim bu şampiyonluktan daha değerli değildir. Tek konsantrasyonumuz, takımımızla bu hafta sonu ulaşacağımız 24. şampiyonluğumuz. Bugün itibarıyla seçim için yaptığımız bütün toplantıları durdurduk. Gördüğünüz gibi hep bir aradayız, 7/24 Florya'dayız. Oyuncularımızın ve hocamızın yanında olacağız. İyilik yine kazanacak, biz şampiyon olacağız."

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"KAMERA KAYITLARINA BAKIN"

"Maç biteli 1 saat olmuş, statta olmayan Ali Koç, trafik durdurularak polis eskortuyla stada gelmiş ve stada alınmıştır. Güvenliği sağlaması gereken görevliler, şehir eşkıyalığı yapanların korumalığını yapmıştır."

"Burada söylediklerimizin hepsi aklımızdan geçen, icat edilmiş şeyler değil. Hepsi kameralar var. Daha önce yapılanların hepsi basında, videolarda var. Bir tarafta stadyumun koruması için 2400 tane devlet polisi buraya memur edilmiş. Teşekkür ediyoruz devletimize. Bu maç önemli bir maç, şampiyonluğu etkileyecek bir maç. Stadyumu korumakla görevli arkadaşlar, maç bittikten 1.5 saat sonra escort ediyorlar, stadyuma giriliyor, akreditasyon alanlarına giriliyor. Daha fazlasını söylemeye gerek yok. Herkes kamera kayıtlarına baksın. Orada her şey var. Dünkü olayla ilgili söylemek istediklerim bundan ibaret."

"SAHTE KABADAYILIK"

"Boş sahada, yanında silahlı korumalar, 70-80 tane yancısı... Bu işin bir statüsü var. Burası Galatasaray'a ait bir stadyum. Akreditasyon alanına giren kişiler bellidir. Ben dahi belli bir süre giremem. Sen geliyorsun, aynı haneye tecavüz eder gibi. Tek başına da değil. Silahlı korumalar, 80 kişi, stadyum boşalmış. Bu sahte kabadayılık değil de nedir?"

"SEÇİM DERDİNDE"

"Seçimin artık önemi kalmamıştır. Ya ben seçilirim ya Süheyl Batum seçilir, ikimiz de Galatasaraylıyız. Topyekün mücadele, her şeyin önüne geçmiştir. Bütün camialara, bütün Türkiye'ye şunu göstermeliyiz; Ali Koç'un sadece seçim derdinde olduğunu göstermeliyiz. Kim seçilirse seçilsin Galatasaray sevgisiyle hareket edeceğinden hiç şüphem yok."

"ŞEHİR EŞKIYASI"

"Yönetim kurulu arkadaşlarımla beraber stadyumdan ayrıldık. 2 saat sonra yolda haber aldım, geri döndüm. Ali Koç, 70-80 tane adamıyla geliyor, ki içlerinde 4'ü silahlı. Bu ayıptır. Eşkıyalıktır. Şehir eşkıyası diye tabir ettiğimiz şey bu. Öteye götürüyorum, bu terörizmdir. Terörist ne yapıyor, benzer şekilde silahlı adamlarını topluyor, geliyor, bir yeri basıyor, kurşunluyor."

"ORADA OLSAYDIM CESEDİMİ ÇİĞNEMEDEN İÇERİYE ADIM ATAMAZDI"

"Orada olmamam belki de olayları belli bir seviyede, daha üst boyuta geçmesini engellemiştir. Orada olsaydım, benim cesedimi çiğnemeden oradan içeriye adım atamazdı."

"Yapabilecekleri tek şey bu. Ellerinden gelen bu. Gerek bahsettiğiniz oyuncu (Mert Hakan Yandaş), ismini söylemek istemiyorum. Isınmadan beri tek yapabilecekleri bu, kaos ve gerginlik yaratmak. Olayı futbolun dışına taşımak."

"SİLAHLI KORUMALARIN NE İŞİ VAR"

"Polis görevlisi arkadaşlara sesleniyorum. Yahu siz bunları bilmiyor musunuz! Siz bunların farkında değil misiniz! Silahlı korumaların stadyum içinde ne işi var? Stadyum boşalmış herkes evine gitmiş. Orada sadece görevliler var. Görevlilere ne yaptıkları kameralarda yok mu? Çekilmedi mi?"

"Gözlerinizle gördünüz olanları. Bizim bir şey söylememize gerek bile yok aslında. Fakat, camiamızı temsilen duruşumuzu ifade etmek istiyoruz. Boş sahada yanına silahlı korumalar, 70-80 tane yancısı..."

Kaynak: Medyatava Haber Merkezi