TRT'den Liverpool'un hocası Iraola'ya büyük tepki! Fenerbahçe maçı biter bitmez olanlar oldu

TRT spikeri Mutlu'nun "Ve Iraola! Iraola sana da bir çift sözümüz var; o ikinci golde güldün ya, son gülen iyi güler Iraola, son gülen iyi güler Liverpool! Fenerbahçe son düdükle gülüyor işte böyle! Fenerbahçe kazanıyor" sözleri gecenin en çok konuşulan sekansları arasına girdi.