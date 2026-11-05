TRT'den Liverpool'un hocası Iraola'ya büyük tepki! Fenerbahçe maçı biter bitmez olanlar oldu
Fenerbahçe'nin Liverpool'u yendiği maç sonrası TRT spikeri Hünkar Mutlu'nun Andoni Iraola için söyledikleri gecenin en çok konuşulan anları arasında girdi.
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Fenerbahçe'nin Liverpool'u yendiği maç sonrası TRT spikeri Hünkar Mutlu'nun Andoni Iraola için söyledikleri gecenin en çok konuşulan anları arasında girdi.
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında sahasında Liverpool'u 3-2 mağlup etti. Müsabakanın bitiş düdüğüyle birlikte TRT spikeri Hünkar Mutlu'nun Liverpool Teknik Direktörü Andoni Iraola'ya sarf ettiği sözler dikkat çekti.
Liverpool'un maçta 2-1 öne geçtiği gol sonrası Andoni Iraola'nın görüntüsü ekrana gelmiş ve İspanyol teknik adamın güldüğü anlar yayına yansımıştı. Hünkar Mutlu müsabakanın bitiş düdüğüyle birlikte bu anları hatırlattı.
TRT spikeri Mutlu'nun "Ve Iraola! Iraola sana da bir çift sözümüz var; o ikinci golde güldün ya, son gülen iyi güler Iraola, son gülen iyi güler Liverpool! Fenerbahçe son düdükle gülüyor işte böyle! Fenerbahçe kazanıyor" sözleri gecenin en çok konuşulan sekansları arasına girdi.
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