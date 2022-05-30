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Spor Ali Koç ile Süleyman Hurma anlaştı.. Genç yıldız Kadıköy yolunda...
Spor

Ali Koç ile Süleyman Hurma anlaştı.. Genç yıldız Kadıköy yolunda...

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Vefa Stadı'nda bir araya geldiği Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma'dan Emre Mor'u istedi.

Yeniakit Publisher
2022-05-30 12:19:00 - 2022-05-30 12:23:43
Ali Koç ile Süleyman Hurma anlaştı.. Genç yıldız Kadıköy yolunda...

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Vefa Stadı'nda bir araya geldiği Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma'dan Emre Mor'u istedi.

Fenerbahçe, sürpriz bir hamle yaparak sezonun ikinci yarısında VavaCars Fatih Karagümrük ile yıldızı parlayan Emre Mor'a talip oldu.

Vefa'da transfer görüşmesi
Sabah Gazetesi'nin haberine göre, önceki gün Kadın Futbol Süper Ligi yarı final maçında Karagümrük'ün evinde Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup ettiği maçı Vefa Stadı'nda izleyen başkan Ali Koç, Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma ile bir araya geldi. İkilinin gündemi ise Emre Mor'du.

Genç oyuncuyu istediklerini söyleyen Başkan Koç'un, bu transferi takas artı para formülüyle bitirmeyi planladığı öğrenildi.

Hurma'dan yeşil ışık
Genç futbolcu için 5-6 milyon euro civarında bonservis beklentisi olan Başkan Hurma'nın görüşmede kapıyı açık bıraktığı ifade edildi. Sarı-lacivertlilerin bu transfer için gözden çıkardığı oyuncu ise kadro dışı bırakılan Ozan Tufan.

27 yaşındaki futbolcunun yanı sıra bir miktar para karşılığında Emre'yi renklerine bağlamayı hedefleyen Fenerbahçe yönetimi, önümüzdeki günlerde resmi adımları atarak işi bitirmeyi düşünüyor.

Emre Mor bu sezon Karagümrük formasıyla 5 gol ve 3 asist üretti.

 

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