Yeni Akit yazarı Ali Karahasanoğlu, fon soruşturması üzerinden yürütülen tartışmaları günlük hayattan örneklerle değerlendirdi.

Karahasanoğlu, kiracısı tarafından dolandırılan bir mülk sahibinin, parasını kaptıran otomobil alıcısının veya internet üzerinden alışveriş yaparken mağdur olan vatandaşın zararını devletten istemesinin doğru olup olmayacağını sorguladı.

Vergi kaydı bulunmasının ya da bir işletmenin yasal olarak faaliyet göstermesinin, devletin o işletmenin bütün ticari işlemlerine garanti verdiği anlamına gelmediğini belirtti.

"Biz Tosuncuk'a para kaptırmadık" savunmasına cevap

Fonlarda zarar eden bazı yatırımcıların kendilerini kripto para ve Çiftlik Bank mağdurlarından farklı gördüklerini aktaran Karahasanoğlu, bu yaklaşımı eleştirdi.

Yaklaşık 2 bin 900 fon hesabı arasından sorunlu 143 fonda işlem yapanların, yüksek kazanç beklentisiyle aldıkları riskin sonuçlarını devlete yüklemeye çalıştıklarını ifade etti.

Karahasanoğlu, geçmişte kripto para ve Çiftlik Bank mağdurlarının da benzer gerekçelerle zararlarının devlet tarafından karşılanmasını talep ettiklerini hatırlattı.

Akit'in Çiftlik Bank tavrını hatırlattı

Karahasanoğlu, Yeni Akit'in geçmişte kripto para reklamlarından uzak durduğunu, Çiftlik Bank'ın reklam taleplerini de dolandırıcılık ihtimali nedeniyle kabul etmediğini anlattı.

Çiftlik Bank yetkililerinin reklamlarının Sözcü'de yayımlandığını söylediklerini aktaran Karahasanoğlu, buna rağmen Akit'in söz konusu reklamları yayımlamadığını belirtti.

"Devletin hiçbir şey yapmadığı algısı oluşturuluyor"

Fon soruşturmasında devletin hareketsiz kaldığı yönündeki söylemlere de değinen Karahasanoğlu, yüzlerce kişinin mal varlığına tedbir konulduğunu, iki yüze yakın kişinin cezaevine gönderildiğini ve yaklaşık 400 bin kişinin anaparasının ödendiğini aktardı.

Yatırımcıların devletten yardım isteyebileceğini ancak yüksek riskli yatırımların zararının doğrudan kamuya yüklenemeyeceğini vurguladı.

Karahasanoğlu, fon yolsuzluğunun borsada daha büyük zararlara yol açacak şekilde kullanılmaması gerektiğini belirterek yazısını şu çağrıyla tamamladı:

"Bu oyuna gelmeyelim."

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